बाल गिर रहे हैं या नाखून टूट रहे हैं? तो हो सकती है Protein Deficiency के लक्षण

Protein Deficiency: अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, तो इसके कुछ स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि बालों का तेजी से झड़ना, नाखूनों का बार-बार टूटना और शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होना।

भारत

MEGHA ROY

Aug 20, 2025

प्रोटीन की कमी के लक्षण,Protein Deficiency,signs of protein deficiency,
Signs of protein deficiency फोटो सोर्स – Freepik

Protein Deficiency Sign: प्रोटीन हमारे शरीर की नींव है। यह हड्डियों से लेकर दिमाग को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में, तो दिखते हैं कुछ लक्षण जैसे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, या फिर नाखून बार-बार टूटते हैं और कमजोर महसूस होता है।इन्हें नजरअंदाज करना कई बार खतरनाक हो सकता है। ये सारे लक्षण शरीर में प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं।तो इस लेख में जानेंगे कि प्रोटीन की कमी से जुड़ी 5 ज़रूरी लक्षण शरीर में कैसे नजर आ सकते हैं।

प्रोटीन की कमी के 5 छुपे संकेत (5 hidden signs of protein deficiency)

मूड स्विंग और चिड़चिड़ापन

दिमागी सेहत भी प्रोटीन से जुड़ी होती है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं। कमी होने पर इंसान बिना वजह उदास, चिड़चिड़ा और डिप्रेशन जैसा महसूस कर सकता है।

हाथ-पैर में सूजन

अगर पैरों, हाथों या पेट में अचानक सूजन नज़र आने लगे तो यह सिर्फ पानी पीने या ज्यादा देर बैठने का असर नहीं है। दरअसल, प्रोटीन खून में फ्लूड का संतुलन बनाए रखता है। इसकी कमी से पानी टिश्यू में जमा होने लगता है और शरीर फूलने लगता है।

बाल, स्किन और नाखून पर असर

प्रोटीन से बने केराटिन और कोलेजन ही बालों, त्वचा और नाखूनों की असली जान हैं। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो बाल झड़ने लगते हैं, नाखून बार-बार टूटते हैं और स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है।

हर समय भूख लगना

प्रोटीन खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रखता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो बार-बार भूख लगना और अनावश्यक क्रेविंग होना सामान्य है।

हमेशा थकान महसूस होना

पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आप हर समय थके-थके रहते हैं तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है। प्रोटीन से ही शरीर एनर्जी देने वाले हार्मोन और एंजाइम बनाता है। कमी होने पर सुस्ती और दिमागी थकान बढ़ जाती है।

प्रोटीन से भरपूर फूड जरूर शामिल करें (Be sure to include protein-rich foods)

  • दूध और पनीर
  • दालें और चने
  • अंडे और मछली
  • सोया और ड्राई फ्रूट्स

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

20 Aug 2025 04:23 pm

Hindi News / Lifestyle News / बाल गिर रहे हैं या नाखून टूट रहे हैं? तो हो सकती है Protein Deficiency के लक्षण

