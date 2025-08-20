बाल गिर रहे हैं या नाखून टूट रहे हैं? तो हो सकती है Protein Deficiency के लक्षण

Protein Deficiency Sign: प्रोटीन हमारे शरीर की नींव है। यह हड्डियों से लेकर दिमाग को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में, तो दिखते हैं कुछ लक्षण जैसे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, या फिर नाखून बार-बार टूटते हैं और कमजोर महसूस होता है।इन्हें नजरअंदाज करना कई बार खतरनाक हो सकता है। ये सारे लक्षण शरीर में प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं।तो इस लेख में जानेंगे कि प्रोटीन की कमी से जुड़ी 5 ज़रूरी लक्षण शरीर में कैसे नजर आ सकते हैं।