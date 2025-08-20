बाल गिर रहे हैं या नाखून टूट रहे हैं? तो हो सकती है Protein Deficiency के लक्षण

Protein Deficiency Sign: प्रोटीन हमारे शरीर की नींव है। यह हड्डियों से लेकर दिमाग को मजबूत करने में मदद करता है। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी हो जाए शरीर में, तो दिखते हैं कुछ लक्षण जैसे बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, या फिर नाखून बार-बार टूटते हैं और कमजोर महसूस होता है।इन्हें नजरअंदाज करना कई बार खतरनाक हो सकता है। ये सारे लक्षण शरीर में प्रोटीन की कमी को दर्शाते हैं।तो इस लेख में जानेंगे कि प्रोटीन की कमी से जुड़ी 5 ज़रूरी लक्षण शरीर में कैसे नजर आ सकते हैं।
दिमागी सेहत भी प्रोटीन से जुड़ी होती है। इसमें मौजूद अमीनो एसिड्स डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स बनाने में मदद करते हैं। कमी होने पर इंसान बिना वजह उदास, चिड़चिड़ा और डिप्रेशन जैसा महसूस कर सकता है।
अगर पैरों, हाथों या पेट में अचानक सूजन नज़र आने लगे तो यह सिर्फ पानी पीने या ज्यादा देर बैठने का असर नहीं है। दरअसल, प्रोटीन खून में फ्लूड का संतुलन बनाए रखता है। इसकी कमी से पानी टिश्यू में जमा होने लगता है और शरीर फूलने लगता है।
प्रोटीन से बने केराटिन और कोलेजन ही बालों, त्वचा और नाखूनों की असली जान हैं। जब शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता, तो बाल झड़ने लगते हैं, नाखून बार-बार टूटते हैं और स्किन रूखी और बेजान दिखने लगती है।
प्रोटीन खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रखता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो बार-बार भूख लगना और अनावश्यक क्रेविंग होना सामान्य है।
पूरी नींद लेने के बाद भी अगर आप हर समय थके-थके रहते हैं तो यह प्रोटीन की कमी का संकेत हो सकता है। प्रोटीन से ही शरीर एनर्जी देने वाले हार्मोन और एंजाइम बनाता है। कमी होने पर सुस्ती और दिमागी थकान बढ़ जाती है।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।