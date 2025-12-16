Liyonel Messi Growth Harmone: लियोनल मेसी बचपन में थे इस बीमारी के शिकार , डॉक्टर से जानें अपने बच्चों को GHD से बचाने के 3 उपाय

Liyonel Messi Growth Harmone: लियोनल मेसी का भारत में 14 साल बाद दूसरा दौरा 15 दिसंबर 2025 को दिल्ली में समाप्त हुआ। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत के नए फुटबालर्स को प्रेरित करना था। विश्व के प्रसिद्ध फुटबालर लियोनल मेसी, जो पूरे भारत में चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनको बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन डेफिशियेंसी (GHD) नामक बीमारी से जूझना पड़ा था। बचपन की बढ़ती उम्र में विकास रुक जाना और फिर विश्व में इतने बड़े स्तर का खिलाड़ी बनना कोई छोटी बात नहीं है। 11 साल की उम्र में उन्हें टीम से इसलिए बाहर होना पड़ा था क्योंकि उनकी हाइट अन्य बच्चों की तुलना में काफी कम थी।