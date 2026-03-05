ये 4 लक्षण दिखें तो हो जाएं अलर्ट, आपको हो सकता ‘स्लिप डिस्क’

Health news:एमपी के इंदौर शहर में बदलती लाइफस्टाइल अब रीढ़ की हड्डी पर भारी पड़ रही है। 8 से 10 घंटे का स्क्रीन टाइम, लगातार बैठकर काम करना, मोबाइल पर झुकी हुई गर्दन और वर्क फ्रॉम होम की आदत ने यूथ और विमेंस में बैकपेन व स्पाइन समस्याओं को तेजी से बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार 20 से 30 वर्ष की उम्र के युवाओं और महिलाओं में स्लिप डिस्क व अन्य स्पाइन समस्याओं में लगभग 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं 30-40 वर्ष के आयु वर्ग में कमर दर्द के मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में करीब 40 प्रतिशत वृद्धि देखी जा रही है।