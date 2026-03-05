5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

Reel देखकर ज्वाइवन किया व्हाट्सऐप ग्रुप, खाते से निकले ’66 लाख’ रुपए

MP News: संबर 2025 में फेसबुक पर एक रील देखते समय युवक को ट्रेडिंग संबंधित लिंक दिखी। उस पर क्लिक करते ही वह एक वाट्सऐप ग्रुप में जुड़ गया...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Mar 05, 2026

cyber fraud

cyber fraud (Photo Source - Patrika)

MP News: सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग के लुभावने विज्ञापनों और फर्जी निवेश गुरुओं के झांसे में आकर एरोड्रम थाना क्षेत्र का 40 वर्षीय युवक करीब 66 लाख रुपयों से हाथ धो बैठा। पीड़ित फाइनेंसर बताया जाता है। आरोपियों ने 'ए69 एबीएसएल वेल्थ नेविगेटर क्लब के नाम पर वाट्सएप ग्रुप बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी को अंजाम दिया। ठगों ने पाड़ित को भरोसा दिलाने को बकायदा फर्जी लेक्चर और हाई नेटवर्थ अकाउंट के दस्तावेज तक तैयार किए थे।

रील से शुरू हुआ बर्बादी का सफर

दिसंबर 2025 में फेसबुक पर एक रील देखते समय युवक को ट्रेडिंग संबंधित लिंक दिखी। उस पर क्लिक करते ही वह एक वाट्सऐप ग्रुप में जुड़ गया। महीनेभर ग्रुप की गतिविधियों, फर्जी स्क्रीन शॉट्स और ट्रेडिंग लेक्चर्स देखने के बाद उसे लगा कि यह निवेश का सही मौका है। युवक ने हाई नेट वर्थ अकाउंट एप्लिकेशन फॉर्म पर जानकारी भर कर ट्रेडिंग खाता खोला। ठगों ने 'एबीएसएलएचएनडबल्यू' नामक एक संदिग्ध ऐप डाउनलोड करवाया। फरियादी ने 28 जनवरी को पहली बार 5,000 रुपए लगाए, ऐप ने तुरंत 'प्रॉफिट' दिखाया। इसके बाद 29- 30 जनवरी को 50-50 हजार, 2 फरवरी को 1,00,000 रुपए एनईएफटी किए।

महिला ने बात कर अच्छे रिटर्न का भरोसा दिया

युवक को महिला ने एक वीआइपी ग्रुप में जोड़कर बताया कि अच्छे रिटर्न मिलेंगे। पीडि़त ने 5 फरवरी को 5-5 लाख रुपए खातों में जमा किए। महिला ने कहा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स के आइपीओ में निवेश कर दो। वहां तीन करोड़ रुपए मिलेंगे। पीडि़त ने 10 लाख वहां डाल दिए। 10 फरवरी को 3 लाख, 17 को 5 लाख, 18 को 10 लाख व 19 फरवरी को 17 लाख 52 हजार रुपए खाते में डालने पर 20 फरवरी को ऐप 4,01,87835 रुपए इन्वेस्टमेंट व रिटर्न दिखा रहा था।

पीडि़त ने धोखाधड़ी की शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज कराई है। ठगी की राशि बैंक खातों से ट्रांसफर कर ली है। पीडि़त ने उन मोबाइल नंबरों और बैंक खाताधारकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। -तरुण सिंह भाटी, टीआइ

बैंक खाते में रुपए नहीं हुए ट्रांसफर

पीडि़त के ऐप वॉलेट में निवेश और रिटर्न मिलाकर 4 करोड़ 1 लाख 87 हजार रुपए से अधिक की राशि दिखाई दे रही थी। जब युवक ने इस राशि को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करना चाहा, तो नहीं हुई। ठगों ने पैसे निकालने के बदले नए आइपीओ में और निवेश की शर्त रख दी। इस पर फरियादी को अहसास हुआ कि वह ठगा जा चुका है। आरोपियों ने उसके साथ 65 लाख 57 हजार रुपयों की धोखाधड़ी की।

ये भी पढ़ें

होली से पहले ’36 लाख’ मजदूरों की जेब खाली… कब मिलेगी मजदूरी !
भोपाल
MNREGA workers

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 11:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Reel देखकर ज्वाइवन किया व्हाट्सऐप ग्रुप, खाते से निकले ’66 लाख’ रुपए

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा विधायक नाराज, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी

indore
इंदौर

एमपी में नई तकनीक से बनेंगी सड़कें, न दरारें पड़ेंगी न उखड़ेंगी

Indore Bypass to be rebuilt using new geogrid technology
इंदौर

युद्ध के लिए कितना तैयार है भारत? सेना प्रमुख ने लिया तैयारी का जायजा

Mhow News
इंदौर

एमपीपीएससी की सबसे अहम परीक्षा पर बड़ा अपडेट, आयोग ने जारी किया शेड्यूल

MPPSC releases schedule for State Service Exam
इंदौर

MP News: मार्च में हर शनिवार-रविवार होगी रजिस्ट्री, खुले रहेंगे दफ्तर

People engaged in office work
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.