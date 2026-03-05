Reel देखकर ज्वाइवन किया व्हाट्सऐप ग्रुप, खाते से निकले ’66 लाख’ रुपए

दिसंबर 2025 में फेसबुक पर एक रील देखते समय युवक को ट्रेडिंग संबंधित लिंक दिखी। उस पर क्लिक करते ही वह एक वाट्सऐप ग्रुप में जुड़ गया। महीनेभर ग्रुप की गतिविधियों, फर्जी स्क्रीन शॉट्स और ट्रेडिंग लेक्चर्स देखने के बाद उसे लगा कि यह निवेश का सही मौका है। युवक ने हाई नेट वर्थ अकाउंट एप्लिकेशन फॉर्म पर जानकारी भर कर ट्रेडिंग खाता खोला। ठगों ने 'एबीएसएलएचएनडबल्यू' नामक एक संदिग्ध ऐप डाउनलोड करवाया। फरियादी ने 28 जनवरी को पहली बार 5,000 रुपए लगाए, ऐप ने तुरंत 'प्रॉफिट' दिखाया। इसके बाद 29- 30 जनवरी को 50-50 हजार, 2 फरवरी को 1,00,000 रुपए एनईएफटी किए।