वजन नॉर्मल है फिर भी हार्ट अटैक का साइलेंट खतरा, जानिए जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल के लक्षण

Familial Hypercholesterolemia: आजकल हम आए दिन सुनते हैं कि कोई जिम में वर्कआउट कर रहा था और उसे अचानक हार्ट अटैक आ गया। हम हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह इंसान तो बिल्कुल फिट दिख रहा था। असल में, फिट दिखने के बावजूद शरीर के अंदर जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल (फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया) का खतरा हो सकता है। इसमें हमारा शरीर खून से खराब कोलेस्ट्रॉल को साफ नहीं कर पाता, जिससे नसें धीरे-धीरे ब्लॉक होने लगती हैं। यह इतना चुपचाप होता है कि जब तक पता चलता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है