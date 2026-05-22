24 साल के लड़के का हिप रिप्लेसमेंट! ऑर्थोपेडिक सर्जन से जानें कैसे स्टेरॉयड और शराब बन सकता है AVN का कारण

AVN Disease Symptoms: इतनी कम उम्र में हिप रिप्लेसमेंट; आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? 24 साल के एक लड़के का हिप रिप्लेसमेंट होने की खबर सुनकर शायद आपके मन में भी यही सवाल आए। लेकिन अब युवाओं में एक ऐसी बीमारी सामने आ रही है, जो इस हालत तक पहुंचा सकती है। इस बीमारी का नाम है AVN (एवस्कुलर नेक्रोसिस)। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. शगुन अग्रवाल के मुताबिक, कई मामलों में ज्यादा शराब पीना और लंबे समय तक स्टेरॉयड लेना इसकी बड़ी वजह बन सकता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो चलना-फिरना तक मुश्किल हो सकता है।