Epiglottis Function: क्या है एपिग्लॉटिस? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कैसे गले का यह छोटा फ्लैप खाने को फेफड़ों में जाने से रोकता है

हमारे गले में दो मुख्य नलियां होती हैं एक सांस लेने के लिए (Trachea) और दूसरी खाना पेट तक पहुंचाने के लिए (Esophagus)। इन दोनों नलियों का रास्ता गले के एक ही हिस्से से होकर गुजरता है। जब आप सांस लेते हैं, तो एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिससे सांस की नली पूरी तरह खुल जाती है और हवा फेफड़ों में चली जाती है। जैसे ही आप भोजन का निवाला या पानी का घूंट निगलते हैं, एपिग्लॉटिस तुरंत एक ढक्कन की तरह नीचे झुक जाता है और आपकी सांस की नली को पूरी तरह से बंद कर देता है। इसके बंद होते ही भोजन सीधे खाने की नली (फूड पाइप) में चला जाता है।