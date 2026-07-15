15 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

रोज 2-3 घंटे कम सो रहे हैं? वेबएमडी और स्लीप फाउंडेशन के हवाले से समझें शरीर पर कैसे बढ़ सकता है Sleep Debt का बोझ

Sleep Debt Cause: क्या आप भी रोज 2-3 घंटे कम सोते हैं? जानिए वेबएमडी (WebMD) के अनुसार कैसे शरीर पर चुपके से चढ़ जाता है Sleep Debt का कर्ज और इसे चुकाने का सही तरीका क्या है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 15, 2026

what is sleep debt and symptoms,how to pay back sleep debt,catching up on sleep on weekends ,

हमारे शरीर को हर रात एक फिक्स नींद (आमतौर पर 7 से 9 घंटे) की जरूरत होती है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

Sleep Debt Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक फोन चलाना, ऑफिस का काम करना या वेब सीरीज देखना बहुत आम बात हो गई है। हम अक्सर सोचते हैं कि चलो आज सिर्फ 5 घंटे सो लेते हैं, बाकी की नींद वीकेंड (शनिवार-रविवार) को पूरी कर लेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना की यह 2-3 घंटे की कम नींद आपके शरीर पर एक ऐसा कर्ज चढ़ा रही है, जिसे चुकाना बहुत मुश्किल होता है? वेबएमडी के अनुसार, Sleep Debt (नींद का कर्ज) कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यह स्लीप डेब्ट क्या है और यह आपके शरीर को अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर रहा है।

क्या होता है यह Sleep Debt?

स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, जैसे जब आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं, तो आपके सिर पर कर्ज (Debt) चढ़ जाता है और उसे ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। ठीक वैसे ही, हमारे शरीर को हर रात एक फिक्स नींद (आमतौर पर 7 से 9 घंटे) की जरूरत होती है। मान लीजिए आपके शरीर को रोज 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन आप किसी वजह से सिर्फ 5 घंटे ही सोए। तो उस एक दिन में आपके शरीर पर 3 घंटे का स्लीप डेट (नींद का कर्ज) चढ़ गया। अगर आप पूरे हफ्ते रोज ऐसे ही 2-3 घंटे कम सोएंगे, तो हफ्ते के आखिर तक यह कर्ज बढ़कर 15 से 20 घंटे का हो जाएगा।

शरीर पर कैसे बढ़ता है इसका बोझ?

  • दिनभर थकान और चिड़चिड़ापन।
  • फोकस न कर पाना।
  • अचानक झपकी आना (Micro-sleeps)।
  • गंभीर बीमारियों का खतरा।

इस स्लीप डेट (नींद के कर्ज) को कैसे चुकाएं?

  • रोज सिर्फ 15-20 मिनट एक्स्ट्रा सोएं।
  • सोने का एक टाइम फिक्स करें।
  • गैजेट्स से दूरी बनाएं।
  • दिन में लंबी झपकी न लें।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

त्वचा पर गोल लाल निशान और खुजली को न करें नजरअंदाज, यह बारिश में ज्यादा होने वाला Tinea हो सकता है, johns hopkins medicine से जानें

ये भी पढ़ें
tinea infection symptoms in hindi ,ringworm treatment in rainy season,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

15 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / Health / रोज 2-3 घंटे कम सो रहे हैं? वेबएमडी और स्लीप फाउंडेशन के हवाले से समझें शरीर पर कैसे बढ़ सकता है Sleep Debt का बोझ

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है चलते समय पैरों में दर्द या ऐंठन, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है Peripheral Artery

leg pain and cramps while walking,peripheral artery disease symptoms in hindi ,leg nerve blockage signs mayo clinic,
स्वास्थ्य

डायबिटीज मरीजों के लिए Daily या Weekly Insulin में बेहतर विकल्प कौन? diabetologist से समझें

weekly vs daily insulin for diabetes,insulin icodec weekly injection advantages,weekly insulin injection price in india,
स्वास्थ्य

त्वचा पर गोल लाल निशान और खुजली को न करें नजरअंदाज, यह बारिश में ज्यादा होने वाला Tinea हो सकता है, johns hopkins medicine से जानें

tinea infection symptoms in hindi ,ringworm treatment in rainy season,
स्वास्थ्य

Low Back Pain: कमर दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं, WHO ने बताया यह दुनिया में विकलांगता के कारणों में से एक

low back pain causes,how to relieve lower back pain home remedies for back pain,
स्वास्थ्य

Anal Fissure: टॉयलेट जाते समय होता है चुभन जैसा दर्द! यह बवासीर नहीं, Anal Fissure भी हो सकता है, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें इसके लक्षण

anal fissure symptoms in hindi ,difference between piles and fissure ,pain during bowel movement,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.