रोज 2-3 घंटे कम सो रहे हैं? वेबएमडी और स्लीप फाउंडेशन के हवाले से समझें शरीर पर कैसे बढ़ सकता है Sleep Debt का बोझ

स्लीप फाउंडेशन के अनुसार, जैसे जब आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं, तो आपके सिर पर कर्ज (Debt) चढ़ जाता है और उसे ब्याज समेत चुकाना पड़ता है। ठीक वैसे ही, हमारे शरीर को हर रात एक फिक्स नींद (आमतौर पर 7 से 9 घंटे) की जरूरत होती है। मान लीजिए आपके शरीर को रोज 8 घंटे की नींद चाहिए, लेकिन आप किसी वजह से सिर्फ 5 घंटे ही सोए। तो उस एक दिन में आपके शरीर पर 3 घंटे का स्लीप डेट (नींद का कर्ज) चढ़ गया। अगर आप पूरे हफ्ते रोज ऐसे ही 2-3 घंटे कम सोएंगे, तो हफ्ते के आखिर तक यह कर्ज बढ़कर 15 से 20 घंटे का हो जाएगा।