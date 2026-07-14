नसों में ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है चलते समय पैरों में दर्द या ऐंठन, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है Peripheral Artery

Peripheral Artery Disease Symptoms: अक्सर जब हम थोड़ा ज्यादा पैदल चल लेते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो पैरों में दर्द या ऐंठन होने लगती है। हम इसे मामूली थकान या कमजोरी समझकर गर्म पानी से पैर धो लेते हैं या कोई पेनकिलर खाकर सो जाते हैं। लेकिन अगर यह दर्द हर बार चलने पर होता है और आराम करने पर ठीक हो जाता है, तो सावधान हो जाइए। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, यह केवल थकान नहीं है। यह PAD (Peripheral Artery Disease) यानी पैरों की नसों में ब्लॉकेज का एक बड़ा संकेत हो सकता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और इसे पहचानना क्यों जरूरी है।