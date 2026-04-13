Morning Fatigue: सोकर उठने के बाद थकान रहती है! इन खतरनाक बिमारियों का संकेत, रिसर्च में खुलासा

जर्नल ऑफ क्लिनिकल स्लीप मेडिसिन की एक रिसर्च के अनुसार, दुनिया की लगभग 30% आबादी उठने के बाद अनरिफ्रेशिंग स्लीप अनुभव करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अनुसार, जो लोग सोने से पहले गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज या विजुअलाइजेशन तकनीक का पालन करते हैं, उनमें सुबह उठने के बाद स्लीप इनर्शिया का प्रभाव 40% तक कम देखा गया है। वहीं, बेडरूम का तापमान अगर 18°C से 22°C के बीच हो, तो नींद की गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है।