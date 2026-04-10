Retinal Diseases: आंखों की रोशनी बचाने की आ सकती है नई तकनीक! क्या भारतीय मरीजों को मिलेगा इसका फायदा

Retinal Diseases: National Library of Medicine के अनुसार RNA थेरेप्यूटिक्स आंखों की रोशनी बचाने की दिशा में एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। यह तकनीक जेनेटिक लेवल पर जाकर आंखों की बीमारियों का इलाज करने की क्षमता रखती है। हालांकि, भारत में इस तकनीक को पूरी तरह लागू करने के लिए अभी बड़े स्तर पर रिसर्च और डेटा (Cohort Study) की कमी है। अगर भारत अपने म्यूटेशन डेटा को मजबूत कर ले, तो लाखों लोग अंधेपन का शिकार होने से बच सकते हैं।