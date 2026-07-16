Dementia: स्मोकिंग, हाई BP और अकेलापन बढ़ा सकते हैं डिमेंशिया का खतरा, WHO ने जारी की नई गाइडलाइन

इस रिपोर्ट के मुताबिक, अगर हम अपनी रोजमर्रा की कुछ बुरी आदतों को सुधार लें, तो डिमेंशिया के लगभग 45% मामलों को या तो हमेशा के लिए रोका जा सकता है या फिर इसे सालों तक टाला जा सकता है। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, अगर आपको डिमेंशिया है, तो आप किसी करीबी दोस्त का नाम भूल सकते हैं। आइए जानते हैं कि WHO ने किन चीजों से दूर रहने की सलाह दी है।