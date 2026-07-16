16 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Burping And Gas: बार-बार डकार क्यों आती है? मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानिए कारण और कब ये नुकसानदायक हो सकती है

Burping And Gas Reasons: क्या आप भी बार-बार डकार आने या पेट की गैस से परेशान हैं? जानिए मेयो क्लिनिक के अनुसार इसके पीछे के असली कारण और इससे राहत पाने के 5 उपाय।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jul 16, 2026

Mayo Clinic Gas Guide,Burping and Gas ReasonsStomach Gas Remedies

आप भी बार-बार डकार आने या पेट की गैस से परेशान हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- freepik)

Burping And Gas Reasons Hindi: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ खाते ही पेट फूल जाता है या जोर-जोर से डकारें (Burps) आने लगती हैं? कई बार डकार हमें शर्मिंदा कर देती है, तो कभी पेट की गैस का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) की एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हर इंसान के पेट में गैस बनना और डकार आना एक बेहद सामान्य बात है।

लेकिन जब यह ज्यादा होने लगे, तो यह हमारे गलत खान-पान और लाइफस्टाइल का इशारा होती है। आइए कैम्ब्रिज डिक्शनरी और पीएमसी समझते हैं कि पेट में यह गैस का गोला बनता क्यों है और एक्सपर्ट्स इससे बचने के क्या उपाय बताते हैं।

पेट में क्यों भर जाती है इतनी हवा?

मेयो क्लिनिक की रिसर्च बताती है कि पेट में गैस बनने या डकार आने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं;

1. हवा निगलना (Aerophagia)- जब हम बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, च्युइंग गम चबाते हैं, या स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, तो हम अनजाने में बहुत सारी हवा पेट के अंदर निगल लेते हैं। यही हवा बाद में डकार बनकर बाहर निकलती है।

2. खाना पचने की प्रक्रिया- जब हमारा पेट कुछ खास तरह के भोजन को पूरी तरह तोड़ नहीं पाता, तो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया उस खाने को पचाते समय गैस छोड़ते हैं।

इन 4 आदतों की वजह से बनती है पेट में गैस

  • ज्यादा फाइबर और कार्बोहाइड्रेट वाला खाना।
  • डेयरी प्रोडक्ट्स (दूध-दही)।
  • आर्टिफिशियल स्वीटनर।
  • बहुत तेल और घी वाला खाना।

कब ये नुकसानदायक हो सकती है

  • पेट में असहनीय या लगातार दर्द होना।
  • अचानक वजन कम होना।
  • मल (Stool) में खून आना।
  • लगातार उल्टी या जी मिचलाना।
  • लगातार दस्त (Diarrhea) या कब्ज।

गैस के दर्द और डकार से राहत पाने के 5 उपाय

  • छोटे कौर लें और चबाकर खाएं।
  • सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स से जितना हो सके दूर रहें।
  • स्ट्रॉ (Straw) का इस्तेमाल बंद करें।
  • टहलना शुरू करें।
  • गैस बनाने वाले खाने की लिस्ट बनाएं।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Stomach Flu: पेट में मरोड़, उल्टी और पानी जैसे दस्त? मेयो क्लिनिक से जानें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शुरुआती लक्षण

ये भी पढ़ें
stomach flu,gastroenteritis,watery diarrhea,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Updated on:

16 Jul 2026 09:00 am

Published on:

16 Jul 2026 09:00 am

Hindi News / Health / Burping And Gas: बार-बार डकार क्यों आती है? मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानिए कारण और कब ये नुकसानदायक हो सकती है

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Uterine Fibroids: बिना लक्षण भी हो सकती है यह बीमारी; जानिए यूट्राइन फाइब्रॉइड के संकेत और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए

uterine fibroids,fibroid symptoms,uterus fibroids,
स्वास्थ्य

Stomach Flu: पेट में मरोड़, उल्टी और पानी जैसे दस्त? मेयो क्लिनिक से जानें वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस के शुरुआती लक्षण

stomach flu,gastroenteritis,watery diarrhea,
स्वास्थ्य

Empyema Cause: फेफड़ों के बाहर जमा हो सकता है पस, मेयो क्लिनिक से जानिए क्या है एम्पायमा और इसके संकेत

empyema causes and prevention , complications of pneumonia empyema, how to prevent lung empyema,
स्वास्थ्य

Epiglottis Function: क्या है एपिग्लॉटिस? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए कैसे गले का यह छोटा फ्लैप खाने को फेफड़ों में जाने से रोकता है

what is epiglottis function,how epiglottis prevents choking ,why does food go down the wrong pipe ,
स्वास्थ्य

Six Pack Abs After 40: शेखर सुमन ने ढलती उम्र में बनाए थे सिक्स-पैक एब्स, जानें 45-50 की उम्र में इसके लिए क्या रखना है ध्यान

six pack abs genetics truth ,how to get six pack abs after 40,tendinous intersections abs study ,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.