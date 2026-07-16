Burping And Gas: बार-बार डकार क्यों आती है? मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानिए कारण और कब ये नुकसानदायक हो सकती है

आप भी बार-बार डकार आने या पेट की गैस से परेशान हैं- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- freepik)
Burping And Gas Reasons Hindi: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ खाते ही पेट फूल जाता है या जोर-जोर से डकारें (Burps) आने लगती हैं? कई बार डकार हमें शर्मिंदा कर देती है, तो कभी पेट की गैस का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) की एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हर इंसान के पेट में गैस बनना और डकार आना एक बेहद सामान्य बात है।
लेकिन जब यह ज्यादा होने लगे, तो यह हमारे गलत खान-पान और लाइफस्टाइल का इशारा होती है। आइए कैम्ब्रिज डिक्शनरी और पीएमसी समझते हैं कि पेट में यह गैस का गोला बनता क्यों है और एक्सपर्ट्स इससे बचने के क्या उपाय बताते हैं।
मेयो क्लिनिक की रिसर्च बताती है कि पेट में गैस बनने या डकार आने के दो सबसे बड़े कारण होते हैं;
1. हवा निगलना (Aerophagia)- जब हम बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं, च्युइंग गम चबाते हैं, या स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, तो हम अनजाने में बहुत सारी हवा पेट के अंदर निगल लेते हैं। यही हवा बाद में डकार बनकर बाहर निकलती है।
2. खाना पचने की प्रक्रिया- जब हमारा पेट कुछ खास तरह के भोजन को पूरी तरह तोड़ नहीं पाता, तो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया उस खाने को पचाते समय गैस छोड़ते हैं।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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