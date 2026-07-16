Burping And Gas: बार-बार डकार क्यों आती है? मेयो क्लिनिक की रिसर्च से जानिए कारण और कब ये नुकसानदायक हो सकती है

Burping And Gas Reasons Hindi: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कुछ खाते ही पेट फूल जाता है या जोर-जोर से डकारें (Burps) आने लगती हैं? कई बार डकार हमें शर्मिंदा कर देती है, तो कभी पेट की गैस का दर्द हमारी रातों की नींद उड़ा देता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) की एक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार, हर इंसान के पेट में गैस बनना और डकार आना एक बेहद सामान्य बात है।