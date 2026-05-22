Bariatric Surgery: क्या है बैरिएट्रिक सर्जरी! वजन कम करने के साथ Kidney Failure और Heart Attack का खतरा कर सकती है कम- नई स्टडी

रिसर्च के अनुसार, जिन मरीजों ने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई, उनमें किडनी फेल होने का खतरा लगभग आधा रह गया। एंड-स्टेज किडनी डिजीज का खतरा 11.9% से घटकर 5.9% हो गया। डायलिसिस की जरूरत पड़ने का खतरा भी काफी कम हुआ। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम लगभग 50% तक घट गया। सबसे बड़ी बात, मौत का खतरा 75% से ज्यादा कम देखा गया। यह सर्जरी सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह शरीर की कई गंभीर बीमारियों की दिशा बदल सकती है।