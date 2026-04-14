Tea Benefit: क्या चाय पीने से कम होता है डिमेंशिया का खतरा? जानें क्या कहते हैं डॉक्टर

चाय पीने से 10-15 मिनट पहले एक गिलास सादा पानी जरूर पिएं। चाय में सफेद चीनी की जगह गुड़ (चाय थोड़ी ठंडी होने पर डालें) या धागे वाली मिश्री का प्रयोग बेहतर है। चाय पीने का सबसे अच्छा समय नाश्ते के लगभग 1 से 2 घंटे बाद है। शाम 4 से 5 बजे के बीच हल्की चाय पीना ताजगी देता है। अगर आप रात 10 बजे सोते हैं, तो शाम 4 बजे के बाद चाय न पिएं।