Stomach Worms: पेट से निकले जिंदा केंचुए जैसे कीड़े! सर्जरी कर बचाई जान, डॉक्टर से जानें क्या है Ascariasis

Stomach Worms: नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान (GIMS) में डॉक्टरों ने एक बच्चे के पेट से बड़ी जीवित राउंडवॉर्म (केंचुए जैसे) निकाले। लेकिन क्या आपको पता है कि समय रहते इलाज न मिलता, तो यह संक्रमण जानलेवा हो सकता था। अब आप सोच रहें होंगे की भला ये कैसे संभव है? पेट से कीड़े और वो भी जिन्दा! पेट में कीड़े होना एक आम समस्या है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आइए डॉ कुनाल पाई( शिशु रोग विशेषज्ञ) से जानते है कि पेट से जिन्दा कीड़े कौनसी बीमारी में निकलते हैं? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या होते हैं।