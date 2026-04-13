Cancer Treatment: फेफड़ों के कैंसर पर नई रिसर्च! ट्यूमर और शरीर की कमजोरी का एक साथ होगा इलाज

Cancer Treatment: वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई विधि खोजी है जो फेफड़ों के कैंसर के साथ उसके दुष्प्रभाव कैशेक्सिया (मांसपेशियों का गलना) का एक साथ इलाज कर सकती है। कैंसर के इलाज में चुनौती यह होती है कि मरीज का शरीर इलाज झेलने के लायक बचा है या नहीं। फेफड़ों के कैंसर के लगभग 80% मरीजों में मांसपेशियां तेजी से कम होने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में कैशेक्सिया (Cachexia) कहते हैं। आइए. डॉ तरंग कृष्णा से जानते है कि फेफड़ों के कैंसर से लक्षण क्या-क्या होते हैं।