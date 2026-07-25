हैशटैग से हल्ला बोल… #Resign से #Justice तक, Gen Z ने 4 सालों ‘उखाड़’ दी 10 देशों की सरकारें

इसके बाद 2024 में बांग्लादेश और केन्या में भी युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूटा। 2025 आते-आते यह लहर एक साथ कई महाद्वीपों में फैल गई- नेपाल, मेडागास्कर, मोरक्को, फिलीपींस, पेरू, तंज़ानिया- हर जगह कहानी लगभग एक जैसी रही: भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और शासन-व्यवस्था से मोहभंग झेल रहे युवा, सोशल मीडिया के ज़रिए बिना किसी बड़े नेता के संगठित हुए, और सरकारों को झुकने पर मजबूर किया। और अब 2026 में भारत भी इस सूची में जुड़ गया है।