धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा; ये हैं Gen Z प्रोटेस्ट के चर्चित चेहरे, जानिए सबकुछ

अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) : CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके (30) बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और पूर्व AAP वॉलंटियर हैं। उन्होंने 16 मई 2026 को CJI की टिप्पणी के अगले दिन CJP की शुरुआत की थी। अभिजीत दीपके ने 'Voice of the Lazy & Unemployed' टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया पर मूवमेंट शुरू किया था। यह मूवमेंट उनके नेतृत्व में इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स तक पहुंच गया। दीपके ने जंतर मंतर पर धरना शुरू किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं और राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 'स्टूडेंट्स का खून उनके हाथों पर' बताते हुए इस्तीफे की मांग की। दीपके ने कहा था कि यह आंदोलन सिर्फ ट्रेलर है, शिक्षा सुधार और जवाबदेही की लड़ाई जारी रहेगी।