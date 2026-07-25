हमारे दिल के पास होता है अपना दिमाग; कठिन परिस्थिति में स्वयं लेता है फैसले, वैज्ञानिकों का चौंकाने वाला खुलासा

यह नर्वस सिस्टम मुख्य मस्तिष्क के इंतजार के बिना स्थानीय स्तर पर फैसले लेता है। वैज्ञानिकों की यह खोज sciencedirect.com वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है। हृदय के पास मौजूद नर्वस सिस्टम (ICNS) की खोज येल यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंस विभाग ने की है। येल न्यूरोसाइंस विभाग की शोधार्थी जे. शू. कियान और एसोसिएट प्रोफेसर रुई चांग के नेतृत्व में यह खोज की गई है। शोध टीम ने हृदय के दो प्रकार के न्यूरॉन्स की पहचान की है, जो हृदय के कार्य और तनाव के दौरान उसकी सहनशीलता के लिए आवश्यक हैं। शोध टीम ने हृदय की कोशिकाओं के मात्र 0.01% हिस्से वाले इस नेटवर्क को विस्तार से समझा है, जो हृदय रोगों के इलाज में क्रांति ला सकता है।