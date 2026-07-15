Tea lovers: अमृत से लेकर ‘स्टेटस सिंबल’ तक, भारत में इन 8 फ्लेवर्ड चाय के लोग दीवाने

Tea lovers : भारत में चाय को लेकर कई मशहूर कहावतें हैं। एक मशहूर कहावत है - 'बस चाय मिल जाए।' कई बार तो किसी के घर जाओ और चाय नहीं पूछी तो हिकारत से भरकर तंज करते हुए कहते हैं - 'चाय भी नहीं पूछी उसने।' हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ (Beverage) नहीं है, बल्कि संस्कृति बन चुकी है। चाय पर बुलाने, बातचीत शुरू करने का जरिया है और थके हुए दिमाग के लिए एक टॉनिक है। सुबह की शुरुआत से लेकर ऑफिस की गॉसिप्स और शाम के सुकून तक, चाय हर भारतीय की जिंदगी का अटूट हिस्सा है।