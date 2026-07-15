Tea lovers: अमृत से लेकर ‘स्टेटस सिंबल’ तक, भारत में इन 8 फ्लेवर्ड चाय के लोग दीवाने

भारत की 8 सबसे मशहूर चाय! ( AI)
Tea lovers : भारत में चाय को लेकर कई मशहूर कहावतें हैं। एक मशहूर कहावत है - 'बस चाय मिल जाए।' कई बार तो किसी के घर जाओ और चाय नहीं पूछी तो हिकारत से भरकर तंज करते हुए कहते हैं - 'चाय भी नहीं पूछी उसने।' हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ (Beverage) नहीं है, बल्कि संस्कृति बन चुकी है। चाय पर बुलाने, बातचीत शुरू करने का जरिया है और थके हुए दिमाग के लिए एक टॉनिक है। सुबह की शुरुआत से लेकर ऑफिस की गॉसिप्स और शाम के सुकून तक, चाय हर भारतीय की जिंदगी का अटूट हिस्सा है।
लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत का चाय कल्चर (Chai Culture) बहुत तेजी से बदला है। आज भारतीय युवा सिर्फ पारंपरिक दूध-अदरक वाली चाय तक सीमित नहीं हैं। आज बाजार में तंदूरी चाय का स्मोकी फ्लेवर से लेकर फिटनेस लवर्स के लिए माचा (Matcha) और रील्स (Instagram Reels) पर ट्रेंड करने वाली बबल टी भी है। आइए जानते हैं कि इस वक्त भारत में कौन-कौन सी चाय सबसे ज्यादा मशहूर हैं और क्यों लोग इनके दीवाने हो रहे हैं।
भारत के कुछ हिस्सों की पारंपरिक चाय आज अपने लाजवाब स्वाद और अनोखेपन के कारण वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। कश्मीर की हसीन वादियों की यह दो चाय अब पूरे देश के रेस्टोरेंट्स के मेन्यू कार्ड की शोभा बढ़ा रही हैं।
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