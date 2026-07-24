क्या होती हैं पैलेट गन, देश में कब और कहां हुआ इनका पहली बार प्रयोग, जानें कितनी खतरनाक हैं यह

जम्मू-कश्मीर : 2010 के बाद से पैलेट गन का सबसे ज्यादा और सबसे विवादित इस्तेमाल कश्मीर में ही हुआ है। 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में जबरदस्त प्रदर्शन भड़क उठे, और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। सिर्फ एक महीने में करीब 13 लाख पैलेट इस्तेमाल किए गए। इस दौरान 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, कुछ की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। जुलाई 2016 से फरवरी 2017 के बीच अकेले जम्मू-कश्मीर में 6,221 लोग पैलेट चोटों का शिकार बने, जिनमें 782 आंखों की चोटें शामिल थीं।