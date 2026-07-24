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बीमा कंपनी ने अटका रखा है क्लेम? Bima Bharosa Portal से ऐसे पाएं न्याय, आसान स्टेप्स में समझें

Bima Bharosa Portal : अगर आपका बीमा क्लेम अटका है या कंपनी गलत पॉलिसी थमा चुकी है, तो IRDAI के Bima Bharosa Portal के जरिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। जानिए रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, टोल-फ्री नंबर और बीमा लोकपाल की पूरी प्रक्रिया।
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 24, 2026

Bima Bharosa Portal

Bima Bharosa Portal : बीमा भरोसा पोर्टल पर कैसे करें आवेदन, PC - Chatgpt

Bima Bharosa Portal : अगर आपका बीमा क्लेम अटका पड़ा है, कंपनी ने गलत पॉलिसी थमा दी है, क्लेम बिना ठोस वजह के रिजेक्ट कर दिया गया है, या फिर बीमा कंपनी आपकी शिकायत को गंभीरता से नहीं ले रही - तो घबराने की जरूरत नहीं है। भारत के बीमा नियामक IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) ने पॉलिसीधारकों के लिए एक आधिकारिक शिकायत निवारण मंच बनाया है, जिसका नाम है Bima Bharosa Portal। जानिए यह पोर्टल क्या है, कब इस्तेमाल करना चाहिए और शिकायत कैसे दर्ज करें।

Bima Bharosa Portal आखिर है क्या?

Bima Bharosa, IRDAI की एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। यह पहले IGMS (Integrated Grievance Management System) के नाम से जानी जाती थी, जो 2010 से 2023 तक चलती रही। मध्य-2023 में IRDAI ने इसे बदलकर Bima Bharosa कर दिया, ताकि पहुंच बेहतर हो, कई भाषाओं में सुविधा मिले, और यह आने वाले Bima Sugam प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सके।

सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा डिजिटल पुल है जो पॉलिसीधारक, बीमा कंपनी और नियामक (IRDAI) - तीनों को एक ही जगह पर जोड़ता है। जैसे ही आप शिकायत दर्ज करते हैं, वह सीधे संबंधित बीमा कंपनी के सिस्टम में भी पहुंच जाती है और साथ ही IRDAI के रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाती है। यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहती है और कोई भी पक्ष मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

किन-किन मामलों में शिकायत कर सकते हैं?

क्लेम में देरी - अगर आपका क्लेम तय समय सीमा में निपटाया नहीं जा रहा।
क्लेम रिजेक्शन - बिना ठोस कारण या अन्यायपूर्ण तरीके से क्लेम खारिज करना।
मिस-सेलिंग (Mis-selling) - गलत जानकारी देकर या भ्रामक वादे करके पॉलिसी बेचना।
सेवा में खामी - पॉलिसी से जुड़ी किसी भी तरह की सर्विस डिलीवरी में गड़बड़ी।
असंतोषजनक जवाब - अगर आपने पहले ही बीमा कंपनी से शिकायत की है, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

इसके अलावा, अगर आपको लगता है कि किसी बीमा कंपनी ने नियामक नियमों का उल्लंघन किया है, तो भी इस पोर्टल के जरिए इसकी शिकायत की जा सकती है।

शिकायत दर्ज करने से पहले यह जान लें

यहां एक बेहद जरूरी बात समझनी होगी। Bima Bharosa सीधे पहला कदम नहीं है। IRDAI के नियमों के मुताबिक, सबसे पहले आपको अपनी बीमा कंपनी के Grievance Redressal Officer (शिकायत निवारण अधिकारी) के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। हर बीमा कंपनी का अपना ग्रीवांस सेल होता है, जो एक तय समय-सीमा के भीतर आपकी शिकायत का समाधान करने के लिए जिम्मेदार होता है।

अगर बीमा कंपनी जवाब ही नहीं देती, या शिकायत लंबे समय तक लंबित रखती है, या समाधान संतोषजनक नहीं है। तभी आपको Bima Bharosa Portal पर जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। यह प्रक्रिया इसलिए बनाई गई है ताकि पहले कंपनी को खुद सुधार का मौका मिले, और अगर वह नाकाम रहे तभी नियामक हस्तक्षेप करे।

स्टेप-बाय-स्टेप: शिकायत कैसे दर्ज करें

  1. पोर्टल पर जाएं : सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://bimabharosa.irdai.gov.in/ ध्यान रहे कि यही एकमात्र आधिकारिक और सक्रिय पोर्टल है। इस URL के अलावा किसी और लिंक, QR कोड या भुगतान मांगने वाले किसी भी विकल्प से सावधान रहें। IRDAI साफ तौर पर कहता है कि Bima Bharosa Portal कभी भी शिकायतकर्ता से किसी भी तरह का भुगतान नहीं मांगता।
  2. प्रोफाइल बनाएं : अगर पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करें। पहले से खाता है तो सीधे लॉगिन करें।
  3. बीमा कंपनी और पॉलिसी की जानकारी भरें : संबंधित बीमा कंपनी का नाम चुनें। पॉलिसी नंबर, प्रपोजल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर या क्लेम नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरें।
  4. शिकायत का विवरण दें : अपनी समस्या को स्पष्ट और तथ्यात्मक तरीके से लिखें। शिकायत की श्रेणी (Complaint Category) और प्रकार (Complaint Type) चुनें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। जैसे क्लेम लेटर, ईमेल पत्राचार, पॉलिसी दस्तावेज, या पहले की गई शिकायत की कॉपी। मजबूत सबूत आपकी शिकायत के तेज और सटीक निपटारे में मदद करते हैं। फॉर्म सबमिट करें।
  5. Token Number से ट्रैक करें : शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज होते ही आपको एक Token Number मिलेगा, साथ ही एक कन्फर्मेशन ईमेल या SMS भी आएगा। इसी टोकन नंबर की मदद से आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर अपनी शिकायत की स्थिति (status) कभी भी देख सकते हैं। कंपनी की तरफ से जब भी अपडेट आता है, वह भी इसी पोर्टल पर दिख जाता है - यानी बार-बार फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती।

अगर ऑनलाइन शिकायत नहीं कर पा रहे तो क्या करें?

हर किसी के लिए इंटरनेट या पोर्टल इस्तेमाल करना आसान नहीं होता, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ऐसे में IRDAI ने वैकल्पिक रास्ते भी दिए हैं:

  • टोल-फ्री नंबर: 155255 या 1800 4254 732 (सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध)
  • ईमेल: complaints@irdai.gov.in
  • डाक से शिकायत: एक तय फॉर्मेट में शिकायत भरकर IRDAI के हैदराबाद स्थित मुख्यालय पते पर भेजी जा सकती है

अगर आप फोन पर कॉल करते हैं, तो सहायता केंद्र का एजेंट आपकी पॉलिसी की जानकारी और मौखिक विवरण लेकर आपकी तरफ से पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर देता है, और आपको SMS के जरिए टोकन नंबर भेज दिया जाता है। यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो खुद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते।

अगर Bima Bharosa से भी समाधान न मिले तो?

अगर 15 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता, या कंपनी की तरफ से दिया गया जवाब आपको संतोषजनक नहीं लगता, तो आपके पास अगला विकल्प है - बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)। यह एक अर्ध-न्यायिक संस्था है, जो देशभर में 18 केंद्रों पर काम करती है। यहां शिकायत दर्ज कराना पूरी तरह मुफ्त होता है, और लोकपाल के फैसले बीमा कंपनी पर एक तय सीमा तक (आमतौर पर ₹50 लाख तक) बाध्यकारी होते हैं। इसके आगे भी असंतुष्ट रहने पर उपभोक्ता आयोग (Consumer Commission) या सिविल कोर्ट का रास्ता खुला रहता है।

इस तरह पूरी प्रक्रिया कुछ इस क्रम में चलती है: बीमा कंपनी का ग्रीवांस सेल → Bima Bharosa Portal (IRDAI) → बीमा लोकपाल → उपभोक्ता आयोग/कोर्ट।

एक नजर में

❓ सवाल✅ जवाब
कहां शिकायत करें?Bima Bharosa Portal — bimabharosa.irdai.gov.in
पहला कदम क्या हो?बीमा कंपनी के Grievance Cell / Grievance Redressal Officer के पास शिकायत दर्ज करें
कब IRDAI पोर्टल पर जाएं?जब जवाब न मिले, शिकायत में देरी हो या समाधान संतोषजनक न हो
ट्रैकिंग कैसे करें?Token Number और डैशबोर्ड लॉगिन के जरिए
फोन/ईमेल विकल्प?📞 155255 / 1800 4254 732 📧 complaints@irdai.gov.in
आगे का विकल्प क्या है?बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)
क्या शिकायत दर्ज करने की फीस है?❌ नहीं, Bima Bharosa Portal पर शिकायत दर्ज करना पूरी तरह निःशुल्क है
आधिकारिक वेबसाइट कौन-सी है?🌐 bimabharosa.irdai.gov.in

जान लें कुछ जरूरी सावधानियां : IRDAI बार-बार यह चेतावनी देता है कि Bima Bharosa Portal कभी भुगतान नहीं मांगता। अगर कोई व्यक्ति या वेबसाइट आपसे शिकायत निपटाने, रिफंड दिलाने या 'जल्दी काम करवाने' के नाम पर पैसे मांगे, या किसी QR कोड को स्कैन करने के लिए कहे तो समझ लीजिए यह धोखाधड़ी है। हमेशा सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट bimabharosa.irdai.gov.in का ही इस्तेमाल करें और किसी थर्ड-पार्टी लिंक पर भरोसा न करें। बीमा से जुड़ी शिकायतें अक्सर लोगों को थका देती हैं, लेकिन Bima Bharosa जैसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आम पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी के आगे बेबस महसूस न करना पड़े।

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Updated on:

24 Jul 2026 11:55 am

Published on:

24 Jul 2026 11:55 am

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