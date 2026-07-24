बीमा कंपनी ने अटका रखा है क्लेम? Bima Bharosa Portal से ऐसे पाएं न्याय, आसान स्टेप्स में समझें

जान लें कुछ जरूरी सावधानियां : IRDAI बार-बार यह चेतावनी देता है कि Bima Bharosa Portal कभी भुगतान नहीं मांगता। अगर कोई व्यक्ति या वेबसाइट आपसे शिकायत निपटाने, रिफंड दिलाने या 'जल्दी काम करवाने' के नाम पर पैसे मांगे, या किसी QR कोड को स्कैन करने के लिए कहे तो समझ लीजिए यह धोखाधड़ी है। हमेशा सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट bimabharosa.irdai.gov.in का ही इस्तेमाल करें और किसी थर्ड-पार्टी लिंक पर भरोसा न करें। बीमा से जुड़ी शिकायतें अक्सर लोगों को थका देती हैं, लेकिन Bima Bharosa जैसी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि आम पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी के आगे बेबस महसूस न करना पड़े।