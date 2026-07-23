ऑस्ट्रेलिया की राह पर चलेगा भारत? आखिर क्यों हो रही है प्लास्टिक के नोटों की चर्चा

अगर शुरुआती ट्रायल सफल रहा तो साल 2027 से इन नए नोटों को चरणबद्ध तरीके से बाजार में उतारे जाने की संभावना है। BRBNMPL के EOI के तहत अंतरराष्ट्रीय बिडर्स को पॉलीमर सब्सट्रेट बनाने और आपूर्ति के लिए आमंत्रित किया गया है, और बोली जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त तय की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल सिर्फ 10 और 20 रुपये के नोटों के लिए पायलट पर काम चल रहा है, और तभी बड़े स्तर पर लागू करने पर विचार होगा जब लागत, टिकाऊपन और सुरक्षा के मोर्चे पर अच्छे नतीजे मिलेंगे। RBI ने अभी मौजूदा कागजी नोटों को बंद करने की कोई घोषणा नहीं की है।