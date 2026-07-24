International Travel Statistics : दुनिया का बदला ट्रैवल मैप, सऊदी अरब ने मारी बाजी, इजरायल से दूर हुए पर्यटक

Saudi Arabia Tourism Growth : 2019 के मुकाबले 2025 में दुनिया की पर्यटन तस्वीर काफी बदल चुकी है। कुछ देशों ने कोविड-पूर्व दौर से भी कहीं ज्यादा पर्यटक आकर्षित किए हैं, तो कुछ देश अब तक उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। OECD की रिपोर्ट 'Tourism Trends and Policies 2026' में इन बदलावों की पूरी तस्वीर सामने आई है, जो 53 देशों के अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आगमन के आंकड़ों पर आधारित है।