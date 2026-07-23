ITR भरा, लेकिन पैसा कब आएगा? लास्ट डेट से पहले जानिए टैक्स रिटर्न का पूरा कैलकुलेटर

ITR File 2026: क्या आपकी आय भी इनकम टैक्स के दायरे में आती है या फिर आपको आयकर रिटर्न (ITR) भरना होता है। अगर हां तो ध्यान दें अगर आप वेतनभोगी हैं तो 31 जुलाई और अगर बिजनेस या किसी प्रोफेशन में हैं तो 31 अगस्त को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय पर ITR दाखिल करने से न केवल कानूनी अनुपालना पूरी होती है, बल्कि टैक्स रिफंड जल्दी मिल सकता है। इसके साथ ही भविष्य में लोन लेने या अन्य फाइनेंशियल चीजों में आसानी हो जाती है। हालांकि कई लोग यही समझने में देर कर देते हैं कि उन्हें पता नहीं कि उन्हें कौन सा ITR फॉर्म भरना है, टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, रिटर्न दाखिल करने के बाद रिफंड ट्रैक कैसे करें? वहीं कुछ लोगों को यह भी देर से समझ आता है कि ई-वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है? अगर आप भी ITR को लेकर उलझन में हैं, तो patrika.com पर जरूर पढ़ें, आयकर विभाग (Income Tax Department) की जरूरी गाइडलाइन्स…