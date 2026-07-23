CJP Protest Impact: 4 दिन में 3,000 करोड़ का नुकसान, कारोबार पर चौतरफा मार

Delhi Protests Economic Impact: नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद मार्च और जंतर-मंतर पर उग्र प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। दिल्ली पुलिस की सख्त नाकेबंदी और सुरक्षा कारणों से सुरक्षा एजेंसियों ने राजीव चौक, आईटीओ, पटेल चौक और झंडेवालान समेत 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार बंद कर दिए हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डाइवर्जन और मेट्रो बंद रहने से राजधानी का व्यापार पूरी तरह चरमरा गया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्य दिल्ली के बाजारों में 70% कारोबार ठप हो चुका है। पिछले 4 दिनों के इस गतिरोध में दिल्ली के व्यापारियों को सीधे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट बिजनेस पर सबसे बुरी मार पड़ी है, जो 90% तक नीचे गिर चुका है।