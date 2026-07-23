CJP Protest Impact: 4 दिन में 3,000 करोड़ का नुकसान, कारोबार पर चौतरफा मार

कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद से दिल्ली में कारोबार प्रभावित हुआ है। ( विजुअल डिजाइन: ChatGPT )
Delhi Protests Economic Impact: नीट परीक्षा विवाद और पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद मार्च और जंतर-मंतर पर उग्र प्रदर्शन लगातार चौथे दिन भी जारी है। दिल्ली पुलिस की सख्त नाकेबंदी और सुरक्षा कारणों से सुरक्षा एजेंसियों ने राजीव चौक, आईटीओ, पटेल चौक और झंडेवालान समेत 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वार बंद कर दिए हैं। सड़कों पर बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डाइवर्जन और मेट्रो बंद रहने से राजधानी का व्यापार पूरी तरह चरमरा गया है। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, मध्य दिल्ली के बाजारों में 70% कारोबार ठप हो चुका है। पिछले 4 दिनों के इस गतिरोध में दिल्ली के व्यापारियों को सीधे तौर पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि हॉस्पिटैलिटी और रेस्टोरेंट बिजनेस पर सबसे बुरी मार पड़ी है, जो 90% तक नीचे गिर चुका है।
CJP के प्रदर्शन के बाद से दिल्ली में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। (विजुअल डिजाइन: ChatGPT)
दिल्ली केवल देश की प्रशासनिक राजधानी ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और आपूर्ति केंद्र भी है। लुटियंस दिल्ली के आसपास के खुदरा बाज़ारों और थोक मंडियों में रोज़ाना हज़ारों करोड़ रुपये का लेन-देन होता है।
दैनिक कारोबार में भारी गिरावट: आंदोलन के उग्र होने के बाद से कनॉट प्लेस, खान मार्केट, बंगाली मार्केट और जनपथ जैसे प्रतिष्ठित व्यापारिक क्षेत्रों में रोज़ाना का कारोबार 70% तक टूट गया है।
सप्लाई चेन टूटने का असर: दिल्ली के बाहर यानि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से माल खरीदने आने वाले व्यापारियों की आवक में 82% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई है। रोज़ाना आने वाले 2.5 लाख थोक खरीदारों की जगह अब केवल 40 से 50 हजार लोग ही जैसे-तैसे दिल्ली पहुंच पा रहे हैं।
फिक्स्ड ओवरहेड्स का बोझ: दुकानदारों और शो-रूम मालिकों को बिक्री शून्य होने के बावजूद भारी भरकम किराया, कर्मचारियों का वेतन और बिजली-रखरखाव के बिल चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे उनके डूबने की नौबत आ गई है।
इस आंदोलन और नाकेबंदी का सबसे भयंकर और सीधा असर दिल्ली के हॉस्पिटैलिटी, फूड और रेस्टोरेंट उद्योग पर पड़ा है।
जब लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो ग्राहकों की कमी के कारण यह बिजनेस प्रभावित हो गया है।
लंच और डिनर आवर्स गायब: कनॉट प्लेस और जनपथ के कैफे और रेस्टोरेंट मुख्य रूप से शाम के समय आने वाले ग्राहकों और कॉर्पोरेट लंच पर निर्भर करते हैं। रास्तों पर नाकेबंदी और शाम के समय सुरक्षा कड़ी होने से ग्राहकों की आवाजाही शून्य हो गई है।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी ठप: स्विगी और ज़ोमैटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं के राइडर्स बैरिकेड्स और ट्रैफ़िक जाम के कारण इन इलाकों में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे हैं।
कच्चा माल खराब होना (Perishable Loss): सब्जियों, डेयरी प्रोडक्ट्स और अन्य खाद्य सामग्रियों के जल्दी खराब होने की वजह से रेस्टोरेंट संचालकों को रोज़ाना लाखों रुपये का अतिरिक्त घाटा सहना पड़ रहा है।
रेस्टोरेंट संचालकों की व्यथा: 'जुलाई का महीना मानसून और कैज़ुअल डाइनिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है, लेकिन पिछले 4 दिनों से हमारे अधिकांश टेबल खाली पड़े हैं। स्टाफ का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है।'
आंदोलन की पृष्ठभूमि: जंतर-मंतर पर CJP का विरोध प्रदर्शन पिछले लगभग एक महीने से धीमी गति से चल रहा था। प्रदर्शनकारी NEET परीक्षा की कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार का घेराव कर रहे थे।
उग्र मोड़ : 20 जुलाई 2026 को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही CJP कार्यकर्ताओं ने 'संसद मार्च' का उग्र आह्वान किया। पुलिस द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच तीखी झड़पें हुईं, जिसने पूरे मध्य दिल्ली के इलाके को छावनी में बदल दिया।
4 दिनों से ठप जनजीवन: 20 जुलाई से लेकर अब तक लगातार 4 दिनों से लुटियंस दिल्ली का पूरा इलाका बैरिकेड्स से पटा हुआ है, जिससे व्यापारिक गतिविधियाँ पूरी तरह रुक गई हैं।
CJP के प्रदर्शन के बाद से दिल्ली के किस बाजार के व्यापार पर क्या असर हुआ, जानिए। (विजुअल डिजाइन: ChatGPT)
दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली 'दिल्ली मेट्रो' के परिचालन पर पड़े असर ने इस व्यापारिक तबाही को और बढ़ा दिया है।
सुरक्षा एजेंसियों के दिशा-निर्देशों के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा की दृष्टि से मध्य दिल्ली के 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वारों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।
प्रमुख प्रभावित स्टेशन: राजीव चौक, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट और झंडेवालान।
यात्रियों की मुसीबत: यद्यपि राजीव चौक और मंडी हाउस जैसे स्टेशनों के अंदर ट्रेन बदलने (Interchange) की अनुमति है, लेकिन यात्रियों को बाज़ार में बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिससे ग्राहक सीधे तौर पर बाज़ार तक नहीं पहुँच पा रहे।
रास्तों का डायवर्जन: संसद मार्ग, अशोका रोड, टॉलस्टॉय मार्ग और जनपथ पर भारी कंक्रीट बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं।
वैकल्पिक रास्ते: दक्षिणी दिल्ली और नोएडा/गाजियाबाद से आने वाले लोग अब मजबूरन रिंग रोड, धौला कुआँ, शांति पथ और विकास मार्ग जैसे बेहद लंबे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर रहे हैं।
नेविगेशन ऐप्स ठप: सुरक्षा कारणों से लगाए गए सिग्नल जैमर्स की वजह से Google Maps और Ola/Uber जैसी कैब बुकिंग ऐप्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिससे आम यात्रियों और सप्लाई वाहनों को रास्ता भटकना पड़ रहा है।
दिल्ली के प्रमुख उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है।
CJP के प्रदर्शन के बाद दिल्ली में व्यापार पर बुरा असर होने के बाद व्यापारियों ने अपनी राय रखी। (विजुअल डिजाइन: ChatGPT)
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने एक संयुक्त बयान में कहा: दिल्ली में इस समय 15 लाख छोटे-बड़े व्यापारी और करीब 10 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं। जंतर-मंतर पर उग्र प्रदर्शनों की वजह से पूरा मध्य दिल्ली सील पड़ा है। बाज़ारों में कारोबार घट कर 30% पर आ गया है। 70% का यह नुकसान केवल दुकानदारों का नहीं, बल्कि सरकार के जीएसटी (GST) राजस्व का भी नुकसान है। हम गृह मंत्रालय से मांग करते हैं कि बाज़ारों तक पहुंचने वाले रास्तों को तुरंत चालू किया जाए।'
नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) कनॉट प्लेस के प्रतिनिधियों का कहना है: 'जब भी संसद या मध्य दिल्ली में कोई राजनीतिक हलचल या विरोध होता है, उसका पहला शिकार कनॉट प्लेस का व्यापारी बनता है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट बंद होने से हमारी दुकानों में सन्नाटा छा जाता है। प्रदर्शनों के लिए एक अलग निश्चित स्थान (जैसे रामलीला मैदान या बुराड़ी) तय होना चाहिए।"
बहरहाल, CJP के उग्र प्रदर्शन से उत्पन्न हुए इस आर्थिक गतिरोध ने यह साबित कर दिया है कि राजधानी के केंद्र में होने वाले बड़े आंदोलनों का असर सीधे तौर पर देश की व्यावसायिक सेहत पर पड़ता है। इन 4 दिनों के अंदर 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन लाखों दैनिक वेतनभोगियों, डिलीवरी बॉयज़, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर चोट है जो इन बाज़ारों पर निर्भर हैं। अगर आने वाले 24 से 48 घंटों में मेट्रो स्टेशनों को पूरी तरह नहीं खोला गया और सड़कों से नाकेबंदी नहीं हटाई गई, तो दिल्ली के थोक और खुदरा कारोबार को उबारने में महीनों का समय लग सकता है।
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