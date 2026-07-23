आखिर क्यों उठती है मंत्रियों के इस्तीफे की मांग? भारतीय इतिहास के 8 बड़े इस्तीफों से समझिए

इसके करीब 43 साल बाद, अगस्त 1999 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने भी इसी परंपरा को दोहराया। पश्चिम बंगाल के गैसल स्टेशन के पास दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिसमें करीब 285 यात्रियों की मौत हुई। हादसे के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

दिलचस्प बात यह है कि उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि सैकड़ों दुर्घटनाएं दर्ज हुई थीं, लेकिन गैसल हादसे की गंभीरता ने उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर किया।