क्या आपका दिल भी तेज धड़कने लगता है? न करें इग्नोर… जानें ARRHYTHMIA की पूरी कहानी

Arrythmia Symptoms in Hindi: क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ या होता है कि अचानक दिल की धड़कनें बहुत तेज महसूस होने लगी हों या फिर कुछ पल के लिए ऐसा लगे कि धड़कनें थम सी रही हैं। और कुछ ऐसा जैसे धड़कनें उलझ सी गई हैं? और आपको लगता है कि शायद अचानक घबराहट हुई या फिर आप इसे गैस या तनाव के कारण होने वाली परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह Arrhythmia (एरिथमिया) के कारण भी हो सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जो सामान्य हो तो कुछ ऐसा ही महसूस कराती है जैसा आप करते हैं। लेकिन गंभीर स्थिति में स्ट्रोक, हार्ट फेल्योर यानी दिल का कमजोर होना या अचानक कार्डियक डेथ तक का कारण बन सकती है। विश्वभर में करोड़ों लोग किसी न किसी प्रकार की एरिथमिया से प्रभावित हैं। पहले इसे आमतौर पर बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब डॉक्टरों के अनुसार युवा और कामकाजी आबादी में भी इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बदलती जीवनशैली, तनाव, नींद की कमी, मोटापा, मधुमेह और बढ़ती स्क्रीन-लाइफ इस बदलाव के बड़े कारण माने जा रहे हैं।