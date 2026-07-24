52 करोड़ भारतीय को नसीब नहीं पौष्टिक भोजन : कम खर्च में ऐसे पूरा करें एक दिन की हेल्दी डाइट

डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए दैनिक आहार और अनुमानित खर्च ICMR (Indian Council of Medical Research), WHO की पोषण संबंधी सिफारिशों, पोषण विशेषज्ञों की सलाह और भारत के औसत खुदरा बाजार भाव के आधार पर तैयार किए गए हैं। वास्तविक खर्च शहर के स्थानीय बाजार, मौसम, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और व्यक्ति की खान-पान की पसंद के अनुसार कम या अधिक हो सकता है। इसके अलावा, किसी व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति और आय के आधार पर उसकी पोषण संबंधी जरूरतें और आहार पर होने वाला खर्च भी अलग-अलग हो सकता है। इसलिए यहां दिए गए खर्च को एक अनुमान (Indicative Cost) के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने वाले निश्चित खर्च के रूप में।