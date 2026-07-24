पढ़ाई में AI का बढ़ता इस्तेमाल: मिल रहे बेहतर नतीजे, आप भी जानें स्मार्ट तरीके

AI की मदद से छात्र किसी विषय को सरल भाषा में समझ सकते हैं, कठिन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपने उत्तरों पर तुरंत फीडबैक भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और पढ़ाई अधिक व्यवस्थित हो जाती है। हालांकि, विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि AI से मिले उत्तरों को अंतिम सत्य मानने के बजाय उन्हें किताबों और भरोसेमंद स्रोतों से अवश्य जांचना चाहिए।