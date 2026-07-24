Ken-Betwa River Linking Project: क्या है केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, समझें फायदा, नुकसान और विवाद

Ken-Betwa River Linking Project : भारत में पानी की उपलब्धता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। देश के कुछ हिस्से हर साल बाढ़ से जूझते हैं तो कई क्षेत्र भीषण सूखे का सामना करते हैं। इसी असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से दशकों पहले नदी जोड़ो (River Interlinking) की अवधारणा सामने आई थी। इसी दिशा में देश की पहली बड़ी परियोजना केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना माना जाता है। केंद्र सरकार का दावा है कि इससे बुंदेलखंड जैसे सूखा-प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी, वहीं पर्यावरणविदों और जल विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी के लिए गंभीर खतरा मानता है।