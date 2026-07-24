महिला सुरक्षा Apps खतरे की स्थिति में कैसे कर सकते हैं आपकी मदद? जानें इस्तेमाल का तरीका

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT
स्मार्टफोन आज केवल बातचीत या इंटरनेट चलाने का माध्यम नहीं रह गया है। आपातकालीन स्थिति में यह आपकी सुरक्षा का भी अहम साधन बन सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई निजी संस्थाओं ने ऐसे मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिनकी मदद से जरूरत पड़ने पर परिवार, पुलिस और भरोसेमंद लोगों तक तुरंत अलर्ट भेजा जा सकता है।
हालांकि, केवल ऐप डाउनलोड कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इन ऐप्स का सही सेटअप, समय-समय पर परीक्षण और सुरक्षा फीचर्स की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रमुख ऐप्स और उनका सही उपयोग।
यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ऐप में आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कल्याण योजनाओं तक पहुंच जैसी सुविधाएं हैं। यह ऐप 25 जून 2026 को अपडेट किया गया था और इसमें बहुभाषी समर्थन भी जोड़ा गया है।
यह भारत सरकार का पैन-इंडिया इमरजेंसी नंबर (112) आधारित सिस्टम है। इस ऐप से आप:
यह ऐप दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित है और दिल्ली-एनसीआर में उपयोगी है। इसमें ‘शेक टू अलर्ट’, पावर बटन अलर्ट, सॉफ्ट बटन अलर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, SMS अलर्ट और पुलिस कंट्रोल रूम से कॉलबैक जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह ऐप मुफ्त है और 14 मई 2026 को अपडेट किया गया था।
यह एक समुदाय-आधारित सुरक्षा ऐप है, जो वास्तविक समय में SOS अलर्ट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और समुदाय द्वारा साझा की गई सुरक्षा जानकारी प्रदान करता है। इसे 30 जून 2026 को अपडेट किया गया था।
नीचे आसान भाषा में बताया गया है कि इन ऐप्स का उपयोग कैसे करें:
विशेषज्ञों के अनुसार, मोबाइल ऐप सुरक्षा का एक अतिरिक्त साधन हैं, लेकिन केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
महिला सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप तकनीक का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी माध्यम बनकर उभरे हैं। Mission Shakti, 112 India, Himmat Plus, Safetipin और Sakhi Circle जैसे ऐप आपातकालीन स्थिति में सहायता मांगने, लोकेशन साझा करने और भरोसेमंद लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।
हालांकि, किसी भी ऐप को सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं माना जा सकता। सबसे बेहतर तरीका है कि इन ऐप्स को पहले से सही तरीके से सेट करें, समय-समय पर जांचते रहें और आपात स्थिति में तुरंत पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें। तकनीक का समझदारी से इस्तेमाल आपकी सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है।
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