महिला सुरक्षा Apps खतरे की स्थिति में कैसे कर सकते हैं आपकी मदद? जानें इस्तेमाल का तरीका

स्मार्टफोन आज केवल बातचीत या इंटरनेट चलाने का माध्यम नहीं रह गया है। आपातकालीन स्थिति में यह आपकी सुरक्षा का भी अहम साधन बन सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई निजी संस्थाओं ने ऐसे मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिनकी मदद से जरूरत पड़ने पर परिवार, पुलिस और भरोसेमंद लोगों तक तुरंत अलर्ट भेजा जा सकता है।