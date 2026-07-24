24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika+

महिला सुरक्षा Apps खतरे की स्थिति में कैसे कर सकते हैं आपकी मदद? जानें इस्तेमाल का तरीका

Women Safety Best Apps : इमरजेंसी स्थिति में ये ऐप महिलाओं की मदद कर सकते हैं। महिलाएं इनके बारे में जान लें।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Jul 24, 2026

Women Safety Best Apps

प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT

स्मार्टफोन आज केवल बातचीत या इंटरनेट चलाने का माध्यम नहीं रह गया है। आपातकालीन स्थिति में यह आपकी सुरक्षा का भी अहम साधन बन सकता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ कई निजी संस्थाओं ने ऐसे मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिनकी मदद से जरूरत पड़ने पर परिवार, पुलिस और भरोसेमंद लोगों तक तुरंत अलर्ट भेजा जा सकता है।

हालांकि, केवल ऐप डाउनलोड कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। इन ऐप्स का सही सेटअप, समय-समय पर परीक्षण और सुरक्षा फीचर्स की जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। आइए जानते हैं महिला सुरक्षा के लिए उपलब्ध प्रमुख ऐप्स और उनका सही उपयोग।

1- Mission Shakti (मिशन शक्ति)

यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। ऐप में आपातकालीन सहायता, कानूनी सहायता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और कल्याण योजनाओं तक पहुंच जैसी सुविधाएं हैं। यह ऐप 25 जून 2026 को अपडेट किया गया था और इसमें बहुभाषी समर्थन भी जोड़ा गया है।

2- 112 India (Emergency Response Support System)

यह भारत सरकार का पैन-इंडिया इमरजेंसी नंबर (112) आधारित सिस्टम है। इस ऐप से आप:

  • फोन पर 112 डायल कर सकते हैं,
  • स्मार्टफोन में पावर बटन तीन बार दबाकर SOS अलर्ट भेज सकते हैं,
  • फीचर फोन में ‘5’ या ‘9’ की लंबी प्रेस से SOS सक्रिय कर सकते हैं,
  • ऐप में SHOUT फीचर का उपयोग कर आस-पास के पंजीकृत स्वयंसेवकों को अलर्ट भेज सकते हैं।

3- Himmat Plus (दिल्ली पुलिस ऐप)

यह ऐप दिल्ली पुलिस द्वारा विकसित है और दिल्ली-एनसीआर में उपयोगी है। इसमें ‘शेक टू अलर्ट’, पावर बटन अलर्ट, सॉफ्ट बटन अलर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग, SMS अलर्ट और पुलिस कंट्रोल रूम से कॉलबैक जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। यह ऐप मुफ्त है और 14 मई 2026 को अपडेट किया गया था।

4- Sakhi Circle

यह एक समुदाय-आधारित सुरक्षा ऐप है, जो वास्तविक समय में SOS अलर्ट, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और समुदाय द्वारा साझा की गई सुरक्षा जानकारी प्रदान करता है। इसे 30 जून 2026 को अपडेट किया गया था।

5- अन्य उल्लेखनीय ऐप्स

  • Safetipin: यह ऐप शहरों में सुरक्षा की स्थिति का आंकलन करता है- जैसे रोशनी, भीड़, दृश्यता आदि और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित मार्ग सुझाता है।
  • Smart24x7, Raksha App, Shake2Safety, Eyewatch SOS for Women आदि ऐप्स में SOS अलर्ट, लाइव ट्रैकिंग, SMS अलर्ट और पुलिस संपर्क जैसी सुविधाएँ मिलती हैं।

मोबाइल ऐप्स का उपयोग कैसे करें?

नीचे आसान भाषा में बताया गया है कि इन ऐप्स का उपयोग कैसे करें:

  • डाउनलोड और इंस्टॉल करें
  • सरकारी ऐप्स जैसे Mission Shakti और 112 India को आधिकारिक स्रोतों (जैसे Google Play Store या Gov.in Appstore) से ही डाउनलोड करें।
  • सेटअप करें
  • ऐप खोलकर अपनी भाषा, शहर और आपातकालीन संपर्क (जैसे परिवार या मित्र) दर्ज करें।
  • GPS और लोकेशन सेवाएं चालू रखें।
  • SOS फीचर का परीक्षण करें
  • जैसे 112 India में पावर बटन तीन बार दबाकर, या Himmat में फोन को हिलाकर SOS भेजें।
  • एक विश्वसनीय व्यक्ति को परीक्षण अलर्ट भेजकर जांचें कि अलर्ट सही तरीके से पहुंच रहा है।
  • अन्य सुरक्षा उपाय अपनाएं
  • Android या iPhone की सेटिंग्स में Emergency SOS और मेडिकल जानकारी (जैसे ब्लड ग्रुप, एलर्जी) जोड़ें।
  • Google Maps पर भरोसेमंद लोगों के साथ अपनी लाइव लोकेशन साझा करें।

सावधानियां और सुझाव

  • नेटवर्क निर्भरताअधिकांश ऐप्स इंटरनेट या मोबाइल डेटा पर काम करते हैं। नेटवर्क कमजोर होने पर SOS अलर्ट भेजने में समस्या हो सकती है।
  • बैटरी और ऐप विश्वसनीयतालाइव ट्रैकिंग और GPS सेवाएं बैटरी तेज़ी से खर्च कर सकती हैं। सुनिश्चित करें कि फोन चार्ज रहे और ऐप अपडेटेड हो।
  • गोपनीयता और सुरक्षाऐप इंस्टॉल करने से पहले डेवलपर का नाम और रिव्यू जरूर देखें। केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही ऐप इंस्टॉल करें।

ऐप के साथ-साथ ये सावधानियां भी जरूरी

विशेषज्ञों के अनुसार, मोबाइल ऐप सुरक्षा का एक अतिरिक्त साधन हैं, लेकिन केवल इन्हीं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

  • यात्रा की जानकारी परिवार को पहले से दें।
  • सुनसान रास्तों से बचें।
  • मोबाइल चार्ज रखें।
  • सार्वजनिक परिवहन का विवरण परिवार के साथ साझा करें।
  • जरूरत पड़ने पर तुरंत 112 या अपने राज्य की महिला हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

इन बातों पर भी ध्यान दें!

महिला सुरक्षा के लिए मोबाइल ऐप तकनीक का एक महत्वपूर्ण और उपयोगी माध्यम बनकर उभरे हैं। Mission Shakti, 112 India, Himmat Plus, Safetipin और Sakhi Circle जैसे ऐप आपातकालीन स्थिति में सहायता मांगने, लोकेशन साझा करने और भरोसेमंद लोगों तक तुरंत सूचना पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, किसी भी ऐप को सुरक्षा की पूर्ण गारंटी नहीं माना जा सकता। सबसे बेहतर तरीका है कि इन ऐप्स को पहले से सही तरीके से सेट करें, समय-समय पर जांचते रहें और आपात स्थिति में तुरंत पुलिस एवं संबंधित हेल्पलाइन से संपर्क करें। तकनीक का समझदारी से इस्तेमाल आपकी सुरक्षा को और मजबूत बना सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

24 Jul 2026 05:42 pm

Published on:

24 Jul 2026 05:42 pm

Hindi News / Patrika+ / महिला सुरक्षा Apps खतरे की स्थिति में कैसे कर सकते हैं आपकी मदद? जानें इस्तेमाल का तरीका

बड़ी खबरें

View All

Patrika+

ट्रेंडिंग

Azim Premji : 21 साल की उम्र में संभाली कंपनी, जानिए अजीम प्रेमजी के वे फैसले, जिनसे बदली भारतीय आईटी की तस्वीर

Azim Premji Birthday

India’s Mozzarella: जम्मू का देसी ‘मोज़ेरेला’, जानिए क्यों इतनी खास है उधमपुर की कलाड़ी

Mozerella Udhampur Kaladi Cheese GI Tag Desi Burger
Patrika+

लिवर और पित्त के गंभीर मरीजों में एंटीबायोटिक्स बेअसर, 15% रोगियों के इलाज में काम नहीं कर रहीं दवाएं

liver disease
Patrika+

क्या होती हैं पैलेट गन, देश में कब और कहां हुआ इनका पहली बार प्रयोग, जानें कितनी खतरनाक हैं यह

Pellet gun controversy
Patrika+

पढ़ाई में AI का बढ़ता इस्तेमाल: मिल रहे बेहतर नतीजे, आप भी जानें स्मार्ट तरीके

ai for students, AI in Education, AI Study Tips,
Patrika+
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.