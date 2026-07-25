ऑफिस से देर रात घर लौटने के बाद नहीं आ रही नींद? अपनाएं ये खास ट्रिक्स, दवा के बिना मिलेगी राहत

आधुनिक जीवनशैली अनिद्रा का प्रमुख कारण बन गई है। तनाव, चिंता, अवसाद, शोर, अत्यधिक गर्म या ठंडा कमरा, असुविधाजनक बिस्तर, कैफीन, अल्कोहल, निकोटीन, जेट लैग और शिफ्ट ड्यूटी जैसी चीजें नींद का चक्र बिगाड़ रही हैं। नींद की कमी से सिर्फ थकान नहीं, बल्कि उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, मोटापा, कमजोर इम्यूनिटी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ती हैं। वयस्कों को रोजाना 7-9 घंटे, बच्चों को 9-13 घंटे और शिशुओं को 12-17 घंटे नींद जरूरी होती है। अगर हफ्तों तक नींद न आए, बार-बार टूटे या दिन में अत्यधिक सुस्ती हो तो चिकित्सकीय सलाह लें।