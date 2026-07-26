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बिना लाइफस्टाइल बदले कैसे सुधारें अपनी Money Habits? जानिए Guilt-Free बचत का सीक्रेट फॉर्मूला

Money Mangement: बिना अपनी पसंदीदा लाइफस्टाइल छोड़े पैसे बचाना सीखें! जानिए 50/30/20 का स्मार्ट फॉर्मूला, Guilt-Free स्पेंडिंग और आसान मनी हैबिट्स ।
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भारत

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Chitra Badoliya

Jul 26, 2026

Money Mnagement Bank funds Sip Mutual funds

लाइफस्टाइल भी, सेविंग्स भी! (AI)

क्या आपको भी लगता है कि पैसे बचाने (Money Saving) का मतलब अपनी सारी खुशियों को मारना है? क्या बजटिंग का नाम सुनते ही आपको लगता है कि अब बाहर खाना, घूमना-फिरना या वीकेंड पर मूवी देखना बंद करना पड़ेगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं।

ज्यादातर लोग वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) की शुरुआत तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन 2-3 महीने में ही हार मान लेते हैं। वजह बहुत साधारण है हम ऐसी सख्त पाबंदियां लगा लेते हैं जिन्हें लंबे समय तक निभा पाना नामुमकिन होता है। सच तो यह है कि बेहतर मनी हैबिट्स (Money Habits) बनाने के लिए आपको अपनी मनपसंद लाइफस्टाइल छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस अपने नजरिए और पैसे संभालने के तरीके को थोड़ा सा स्मार्ट बनाने की। आइए जानते हैं कि बिना अपनी खुशियों से समझौता किए आप पैसों की ऐसी मजबूत आदतें कैसे बना सकते हैं, जो जीवनभर आपका साथ दें।

बजटिंग सजा नहीं, बल्कि स्मार्ट चॉइस है

लोग बजटिंग से इसलिए भागते हैं क्योंकि वे इसे 'पाबंदी' की तरह देखते हैं। जबकि असलियत में बजटिंग आपको यह आज़ादी देती है कि आप बिना किसी अपराधबोध (Guilt) के अपना पैसा खर्च कर सकें। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपकी कमाई का कितना हिस्सा किस चीज़ में जाएगा, तो आप जब अपनी पसंदीदा चीज़ों पर पैसे खर्च करते हैं, तो आपको यह डर नहीं सताता कि महीने के आखिर में बिल कैसे भरेंगे।

'Pay Yourself First' का नियम

आमतौर पर लोग क्या करते हैं?

सैलरी आए > खर्च करें > जो बचे उसे सेव करें

इस तरीके में महीने के अंत में आमतौर पर कुछ भी नहीं बचता। स्मार्ट मनी मैनेजमेंट का पहला नियम है कि इस समीकरण (Equation) को पूरी तरह बदल दें:

सैलरी आए > पहले बचत/निवेश करें > बाकी बचे पैसे खर्च करें

जैसे ही आपकी इनकम आपके खाते में आए, तुरंत उसका 15% से 20% हिस्सा अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट (जैसे SIP, Mutual Funds या RD) में ट्रांसफर कर दें। इसके बाद जो पैसा बचता है, उसे आप बेझिझक खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं।

50/30/20 नियम: लाइफस्टाइल और बचत का परफेक्ट बैलेंस

अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी सैलरी को कैसे बांटे, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय 50/30/20 रूल को अपनाएं। यह नियम आपकी जेब और आपकी इच्छाओं दोनों का ख्याल रखता है। इस 30% वाले हिस्से पर ध्यान दें। यह हिस्सा पूरी तरह से आपकी लाइफस्टाइल के लिए है। यानी आपको अपनी खुशियों को मारना नहीं है, बस उन्हें इस 30% के दायरे में प्लान करना है।

Guilt-Free Spending: निर्दयता से कटौती करें, दिल खोलकर खर्च करें

प्रसिद्ध फाइनेंशियल एक्सपर्ट रामित सेठी का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है Unconscious Spending को खत्म करें और Conscious Spending को अपनाएं।

  • निर्दयता से कटौती करें: उन चीजों पर पैसा बर्बाद करना तुरंत बंद करें जिनकी आपको सच में परवाह नहीं है। जैसे वो जिम मेंबरशिप जहां आप जाते नहीं, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जिन्हें आप महीने में एक बार भी नहीं देखते, या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी जाने वाली चीजें।
  • दिल खोलकर खर्च करें: जो चीज आपको दिल से खुशी देती है (चाहे वो ट्रैवलिंग हो, अच्छे जूते पहनना हो या उम्दा खाना खाना हो), उस पर बिना किसी guilt के पैसा खर्च करें, क्योंकि आपने इसके लिए पहले से बजट तय किया हुआ है।

ऑटोमेशन (Automation) को अपना बिजनेस पार्टनर बनाएं

इंसानी दिमाग आलसी होता है। जब हर महीने हाथ से पैसे ट्रांसफर करने की बात आती है, तो हम अक्सर टालमटोल कर देते हैं जैसे 'इस महीने शादी है, अगले महीने से सेविंग करूंगा।'

इस समस्या का सबसे आसान समाधान है ऑटोमेशन।

अपनी SIP, म्यूच्यूअल फंड्स या रिकरिंग डिपॉजिट (RD) के लिए महीने की 1 से 5 तारीख के बीच का Auto-Debited Date सेट कर दें। जब पैसा आपकी नजरों के सामने आने से पहले ही इन्वेस्ट हो जाएगा, तो आप अपने बचे हुए पैसों के हिसाब से ही अपना महीना प्लान करेंगे।

24-घंटे का नियम (Impulse Buying पर ब्रेक)

आजकल ई-कॉमर्स ऐप्स (Amazon, Flipkart, Myntra) ने शॉपिंग को इतना आसान बना दिया है कि हम बिना सोचे-समझे 'Buy Now' पर क्लिक कर देते हैं। इसे Impulse Buying कहते हैं, जो हमारे बजट का सबसे बड़ा दुश्मन है।

इससे बचने के लिए 24-घंटे का नियम अपनाएं:

  • जब भी कोई गैर-जरूरी चीज खरीदने का मन करे, उसे तुरंत खरीदने के बजाय Cart में डाल दें और 24 घंटे का इंतजार करें।
  • 24 घंटे बाद हमारा दिमाग शांत होता है और लगभग 80% मामलों में हमें अहसास होता है कि उस चीज की हमें असल में कोई जरूरत ही नहीं थी।

इमरजेंसी फंड (Emergency Fund) है आपकी सुरक्षा ढाल

  • अचानक आई कोई बीमारी, गाड़ी की खराबी या नौकरी में अनिश्चितता आपकी सारी सेविंग्स को एक झटके में खत्म कर सकती है। ऐसे समय में क्रेडिट कार्ड या लोन का सहारा लेना पड़ता है, जो आपको कर्ज के जाल में फंसा देता है।
  • अपनी कम से कम 3 से 6 महीने के अनिवार्य खर्चों (Needs) के बराबर की रकम का एक 'इमर्जेंसी फंड' तैयार करें।
  • इस पैसे को किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड या अलग सेविंग्स अकाउंट में रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे तुरंत निकाला जा सके।

छोटे बदलाव, बड़ा असर (Micro-Habits)

रातों-रात कोई भी करोड़पति नहीं बनता और न ही एक दिन में आदतें बदलती हैं। शुरुआत हमेशा छोटी माइक्रो-हैबिट्स (Micro-Habits) से करें:

  • डेली ट्रैकिंग: अपने फोन में किसी भी नोट्स ऐप या मनी-ट्रैकर ऐप के जरिए रोज का खर्च लिखने की आदत डालें। जब आप अपने खर्चों को देखते हैं, तो आप खुद-ब-खुद सतर्क हो जाते हैं।
  • कैशबैक और रिवॉर्ड्स: क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते समय उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑफर्स का स्मार्ट इस्तेमाल करें।
  • साल में एक बार 10% बढ़ाएं: जैसे-जैसे आपकी सैलरी या इनकम बढ़े, अपनी SIP की रकम को हर साल कम से कम 10% बढ़ाएं (Step-up SIP)।

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लाइफस्टाइल

Updated on:

26 Jul 2026 11:52 am

Published on:

26 Jul 2026 11:52 am

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