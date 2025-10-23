Money Tips: लाखों की बचत करके भी कुछ नहीं आएगा हाथ! असली वेल्थ चाहिए तो इस तरह करें फाइनेंशियल प्लानिंग

रौनक मोरजारिया एक स्टडी का हवाला देते हुए बताते हैं कि आठ साल तक कोई भी व्यक्ति एसआईपी में निवेश बनाए रखता है, तो आपके रिटर्न के नेगेटिव होने की आशंका एकदम नगण्य है, ऐसा देखा गया है। लॉन्ग टर्म में निवेश से काफी कम मामलों में नुकसान होता देखा गया है. आम निवेशक को यह समझना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आज आपने बाजार में पैसा डाला तो कल से वह मल्टिप्लाई होना शुरू हो जाएगा। रौनक जोर देकर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, बल्कि यह संभव है कि कुछ साल तक आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिले। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। आपके पैसे की ग्रोथ का चार्ट नीचे जाएगा, लेकिन बाद में यह मार्केट रिकवरी के दौरान रिटर्न बेहतर दिखा सकता है।