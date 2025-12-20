Howrah Bridge Bombed: हावड़ा ब्रिज को तबाह करने के लिए जापानी सेना ने दो वर्षों तक बम बरसाए, किन तरकीबों के चलते बच गया कोलकाता?

ब्रि​टेन ने 1943 तक रडार निर्देशित रात्रि लड़ाकू विमानों को भारत भेजकर हवाई रक्षा को और मजबूत किया। इसके बाद ब्रिटेन की वायु सेना ने स्पिटफायर विमानों के इस्तेमाल से जापान की कई मित्सुबिशी की-21 और मित्सुबिशी की-46 विमानों को नष्ट करने में सफलता पाई। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की इस पहल से कलकत्ता की कई वास्तुशिल्पीय कृतियों को बचाने में मदद की। हावड़ा ब्रिज भी उनमें से से एक है। हालांकि, 1943 के जापानी हमले के चलते कलकत्ता के किडरपोर बंदरगाह (अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट) पर भारी संपत्ति और जानमाल का नुकसान हुआ था। इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए और कई जहाज और गोदाम नष्ट हो गए।