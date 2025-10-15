Patrika LogoSwitch to English

Bank of Baroda से 28 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

Bank of Baroda Home Loan: सरकारी क्षेत्र का बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन पर 7.45 फीसदी से 9.20 फीसदी फ्लोटिंग ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, फिक्स्ड रेट 9.15 फीसदी से 10.20 फीसदी है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 15, 2025

Bank of Baroda Home Loan

होम लोन एक लंबी अवधि का कर्ज होता है। (PC: Gemini)

Bank of Baroda Home Loan: अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं, तो पहले विभिन्न बैंकों द्वारा ऑफर की जा रही ब्याज दरों के बारे में जान लें। जहां सबसे कम ब्याज दर और सबसे कम प्रोसेसिंग फीस हो, वहां से होम लोन लेना चाहिए। होम लोन की ब्याज दर में थोड़ा सा अंतर भी लॉन्ग टर्म में बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए होम लोन लेने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन पर कितनी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

बैंक ऑफ बड़ौदा की होम लोन पर ब्याज दर

बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन पर फ्लोटिंग और फिक्स्ड दो तरह की ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। फ्लोटिंग रेट की बात करें, तो यह वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी लोगों को होम लोन पर 7.45 फीसदी से 9.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

फिक्स्ड रेट की बात करें, तो बैंक ऑफ बड़ौदा वेतनभोगी लोगों को होम लोन पर 9.15 फीसदी से 10.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं, गैर वेतनभोगी लोगों को 9.25 फीसदी से 10.20 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

ग्राहक श्रेणीब्याज दर का प्रकारन्यूनतम ब्याज दर (%)अधिकतम ब्याज दर (%)
वेतनभोगी (Salaried)फ्लोटिंग (Floating)7.45%9.20%
गैर वेतनभोगी (Non-Salaried)फ्लोटिंग (Floating)7.45%9.20%
वेतनभोगी (Salaried)फिक्स्ड (Fixed)9.15%10.20%
गैर वेतनभोगी (Non-Salaried)फिक्स्ड (Fixed)9.25%10.20%

28 लाख के होम लोन पर कितनी बनेगी EMI

अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा से 28 लाख का होम लोन 30 साल के लिए 7.45 फीसदी ब्याज दर पर लें, तो मंथली ईएमआई 19,482 रुपये की बनेगी। इस लोन में आप 30 साल में कुल ब्याज 42,13,603 रुपये चुकाएंगे।

अगर आप यह लोन 8 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 20,545 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 45,96,347 रुपये चुकाएंगे।

अगर आप यह लोन 8.50 फीसदी ब्याज दर पर लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,530 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 49,50,648 रुपये चुकाएंगे।

ब्याज दर (%)मासिक ईएमआई (₹)कुल ब्याज (₹)कुल भुगतान (मूलधन + ब्याज) (₹)
7.45%₹19,482₹42,13,603₹70,13,603
8.00%₹20,545₹45,96,347₹73,96,347
8.50%₹21,530₹49,50,648₹77,50,648
ब्याज दर (%)मासिक ईएमआई (₹)आवश्यक न्यूनतम मासिक सैलरी (₹)
7.45%₹19,482₹38,964
8.00%₹20,545₹41,090
8.50%₹21,530₹43,060

कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी?

अगर आप यह लोन 7.45 फीसदी ब्याज दर पर लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 38,964 रुपये होनी चाहिए। अगर आप यह लोन 8 फीसदी ब्याज दर पर लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 41,090 रुपये होनी चाहिए। वही, अगर आप 8.50 फीसदी ब्याज दर पर यह लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 43,060 रुपये होनी चाहिए। यह कैलकुलेशन उस स्थिति में है, जब आपके पास पहले से कोई लोन न हो। बता दें कि बैंक आपकी मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम तक की ईएमआई वाला लोन दे देते हैं।

Post Office RD Calculator: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम से 10 साल में पाएं 25 लाख रुपये, जानिए कैसे
कारोबार
Post Office RD Calculator

Published on:

15 Oct 2025 03:15 pm

