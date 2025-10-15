Bank of Baroda से 28 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

अगर आप यह लोन 7.45 फीसदी ब्याज दर पर लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 38,964 रुपये होनी चाहिए। अगर आप यह लोन 8 फीसदी ब्याज दर पर लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 41,090 रुपये होनी चाहिए। वही, अगर आप 8.50 फीसदी ब्याज दर पर यह लोन लेना चाहते हैं, तो आपकी न्यूनतम मंथली सैलरी 43,060 रुपये होनी चाहिए। यह कैलकुलेशन उस स्थिति में है, जब आपके पास पहले से कोई लोन न हो। बता दें कि बैंक आपकी मंथली सैलरी के 50 फीसदी रकम तक की ईएमआई वाला लोन दे देते हैं।