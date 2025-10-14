Post Office RD से 10 साल में पाएं 25 लाख रुपये, जानिए कैसे

पोस्ट ऑफिस आरडी पर लोन भी लिया जा सकता है। (PC: Gemini)
Post Office RD Calculator: बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास कहीं से ज्यादा पैसा आ जाएगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे या जब सैलरी बढ़ जाएगी तब निवेश शुरू करेंगे। यह अप्रोच सही नहीं है। आप छोटी-छोटी बचत से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आपका नियमित रूप से किया गया यह छोटा-छोटा निवेश एक दिन काफी बड़ी रकम बन जाएगा। अगर आप सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला निवेश विकल्प खोज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी अच्छा विकल्प है।
पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार समर्थित स्कीम्स होती हैं। सरकार हर तीन महीने में इन योजनाओं पर ब्याज दर तय करती है। पोस्ट ऑफिस आरडी भी ऐसी ही एक स्कीम है। पोस्ट ऑफिस आरडी में इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये जमा किये जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।
पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक निवेश कर सकता है। इस योजना में आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं, 10 साल की उम्र पार कर चुके नाबालिग भी इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। इस मैच्योरिटी अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। निवेशक चाहें तो इस मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में लोन की सुविधा भी मिलती है। खाता खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक खाते में जमा रकम के 50% के बराबर पैसे का कर्ज ले सकता है।
|विवरण
|राशि (₹)
|मासिक निवेश राशि
|15,000
|निवेश अवधि
|10 वर्ष (120 महीने)
|कुल निवेश राशि
|18,00,000
|ब्याज दर
|6.7% वार्षिक
|कुल ब्याज आय
|7,62,822
|परिपक्वता पर कुल राशि
|25,62,822
पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा डालकर आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 15 हजार रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी में डालते हैं और अवधि को 5 साल और आगे बढ़ाते हैं, तो 10 साल में आपके पास 25,62,822 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 7,62,822 रुपये ब्याज आय होगी।
