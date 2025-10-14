Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office RD से 10 साल में पाएं 25 लाख रुपये, जानिए कैसे

Post Office RD Calculator: पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम पर लोन भी ले सकते हैं। खाता खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक खाते में जमा रकम के 50% के बराबर पैसे का कर्ज ले सकता है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 14, 2025

Post Office RD Calculator

पोस्ट ऑफिस आरडी पर लोन भी लिया जा सकता है। (PC: Gemini)

Post Office RD Calculator: बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उनके पास कहीं से ज्यादा पैसा आ जाएगा तब इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे या जब सैलरी बढ़ जाएगी तब निवेश शुरू करेंगे। यह अप्रोच सही नहीं है। आप छोटी-छोटी बचत से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आपका नियमित रूप से किया गया यह छोटा-छोटा निवेश एक दिन काफी बड़ी रकम बन जाएगा। अगर आप सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न वाला निवेश विकल्प खोज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी अच्छा विकल्प है।

कितना मिलता है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स सरकार समर्थित स्कीम्स होती हैं। सरकार हर तीन महीने में इन योजनाओं पर ब्याज दर तय करती है। पोस्ट ऑफिस आरडी भी ऐसी ही एक स्कीम है। पोस्ट ऑफिस आरडी में इस समय 6.7 फीसदी ब्याज दर मिल रही है। इस योजना में न्यूनतम 100 रुपये जमा किये जा सकते हैं। वहीं, अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है।

कौन खुलवा सकता है खाता?

पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक निवेश कर सकता है। इस योजना में आप सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहीं, 10 साल की उम्र पार कर चुके नाबालिग भी इस योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं।

आगे बढ़ा सकते हैं मैच्योरिटी अवधि

पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम में मैच्योरिटी अवधि 5 साल होती है। इस मैच्योरिटी अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। निवेशक चाहें तो इस मैच्योरिटी अवधि को 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में लोन की सुविधा भी मिलती है। खाता खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद खाताधारक खाते में जमा रकम के 50% के बराबर पैसे का कर्ज ले सकता है।

विवरणराशि (₹)
मासिक निवेश राशि15,000
निवेश अवधि10 वर्ष (120 महीने)
कुल निवेश राशि18,00,000
ब्याज दर6.7% वार्षिक
कुल ब्याज आय7,62,822
परिपक्वता पर कुल राशि25,62,822

10 साल में ऐसे जुटाएं 25 लाख रुपये

पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा डालकर आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आप हर महीने 15 हजार रुपये पोस्ट ऑफिस आरडी में डालते हैं और अवधि को 5 साल और आगे बढ़ाते हैं, तो 10 साल में आपके पास 25,62,822 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 18,00,000 रुपये आपकी निवेश राशि और 7,62,822 रुपये ब्याज आय होगी।

ये भी पढ़ें

SBI से 22 लाख का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, मंथली EMI भी जानिए
कारोबार
SBI Home Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Oct 2025 12:26 pm

Hindi News / Business / Post Office RD से 10 साल में पाएं 25 लाख रुपये, जानिए कैसे

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

8th Pay Commission में डबल हो सकती है बेसिक सैलरी, इतना फिटमेंट फैक्टर रख सकती है सरकार

What will be the salary in 8th Pay Commission?, How much is an 8 pay increase?, How much DA hike in July 2025?, क्या आठवीं वेतन आयोग की कोई संभावना है?, 8 वेतन वृद्धि कितनी है?,
कारोबार

LG Electronics के IPO में पैसा लगाने वालों की हुई मौज, शेयर ने पहले ही दिन करा दिया खूब मुनाफा

LG Electronics IPO listing
कारोबार

Gold Silver Price Today: दिवाली से पहले सोने में जबरदस्त तेजी, उधर सरपट भाग रही चांदी, जानिए कितना महंगा हो गया जेवर बनवाना

Gold Silver Price Today
कारोबार

Good News: दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब PF खाते से निकाल सकेंगे पूरा पैसा; EPFO ने नियमों को बनाया आसान

कारोबार

Retail Inflation: घट गए तेल, सब्जी और अनाज के दाम, 8 साल के निचले स्तर पर आई महंगाई, उधर इस सेक्टर में बढ़ी कीमतें

Retail Inflation
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.