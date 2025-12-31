UPI से लेकर क्रेडिट स्कोर तक नए साल में बदलेंगे कई नियम, आपकी जेब पर होगा असर

New Financial Rules from Jan 1 2026: 2025 का आज आखिरी दिन है। वहीं एक जनवरी 2026 से आपकी जेब पर असर डालने वाले कई नियम बदल रहे हैं। इसलिए आज इन कामों को निपटाने की डेडलाइन है। बैंक, टैक्स और डिजिटल पेमेंट के साथ निवेश से जुड़े इन नियमों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। क्या है ये बदलाव आइये जानते हैं।