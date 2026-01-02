Post Office RD से 10 साल में पाएं 20 लाख रुपये, आपको रोजाना सिर्फ इतने रुपये की करनी होगी बचत

पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने निवेश करना होता है। (PC: AI)
Post Office RD Return: सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें तय कर दी हैं। इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर बेहतर ब्याज दरें मिलती रहेंगी। सरकार हर तीन महीने में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तय करती हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं, तो बता दें कि इस पर अभी 6.7% ब्याज दर मिल रही है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
अगर आप अपनी छोटी-छोटी बचत को किसी सुरक्षित निवेश विकल्प में डालना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प है। यहां आपको महंगाई को मात देने वाला रिटर्न मिल रहा है। इस योजना में आप न्यूनतम 100 रुपये महीना जमा करा सकते हैं। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप यहां सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। वहीं, नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। इस अवधि को आप 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं।
आप इस स्कीम में निवेश करते हुए लोन भी ले सकते हैं। निवेशक स्कीम में खाता खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट में जमा पैसे के 50% के बराबर रकम का लोन ले सकते हैं।
|विवरण
|राशि / समय
|प्रतिदिन की बचत
|400 रुपये
|मासिक निवेश
|12,000 रुपये
|कुल निवेश अवधि
|10 वर्ष
|कुल जमा राशि
|14,40,000 रुपये
|अनुमानित ब्याज
|6,10,248 रुपये
|मैच्योरिटी पर कुल रकम
|20,50,248 रुपये
अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी से 10 साल में 20 लाख रुपये पाना चाहते हैं, तो आपको 400 रुपये रोजाना बचाने होंगे। यानी आपको अपनी सैलरी में से हर महीने 12,000 रुपये की बचत करनी होगी। यह बचत आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट करनी है। पांच साल बाद आपको मैच्योरिटी अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ाना होगा। इस तरह 10 साल में आपके पास कुल 20,50,248 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 14,40,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 6,10,248 रुपये ब्याज आय होगी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग