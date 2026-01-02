2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Post Office RD से 10 साल में पाएं 20 लाख रुपये, आपको रोजाना सिर्फ इतने रुपये की करनी होगी बचत

Post Office RD Return: पोस्ट ऑफिस आरडी में लोन की भी सुविधा मिलती है। आप अकाउंट खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट के बाद खाते में जमा पैसे के 50 फीसदी के बराबर रकम का कर्ज ले सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Jan 02, 2026

Post Office RD Return calculator

पोस्ट ऑफिस आरडी में हर महीने निवेश करना होता है। (PC: AI)

Post Office RD Return: सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें तय कर दी हैं। इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में आपको पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स पर बेहतर ब्याज दरें मिलती रहेंगी। सरकार हर तीन महीने में लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें तय करती हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अकाउंट खुलवाने का सोच रहे हैं, तो बता दें कि इस पर अभी 6.7% ब्याज दर मिल रही है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।

महंगाई को मात देने वाला रिटर्न

अगर आप अपनी छोटी-छोटी बचत को किसी सुरक्षित निवेश विकल्प में डालना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस आरडी एक अच्छा विकल्प है। यहां आपको महंगाई को मात देने वाला रिटर्न मिल रहा है। इस योजना में आप न्यूनतम 100 रुपये महीना जमा करा सकते हैं। वहीं, कोई अधिकतम लिमिट नहीं है। इस स्कीम में कोई भी भारतीय वयस्क नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है। आप यहां सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं या तीन वयस्क तक मिलकर जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। वहीं, नाबालिग के नाम पर अभिभावक भी खाता खुलवा सकते हैं।

Post Office RD में मैच्योरिटी अवधि

पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की मैच्योरिटी अवधि 5 साल है। इस अवधि को आप 5 साल और आगे बढ़ा सकते हैं।

Post Office RD में लोन की भी है सुविधा

आप इस स्कीम में निवेश करते हुए लोन भी ले सकते हैं। निवेशक स्कीम में खाता खुलने के 1 साल बाद या 12 मंथली डिपॉजिट करने के बाद अकाउंट में जमा पैसे के 50% के बराबर रकम का लोन ले सकते हैं।

विवरणराशि / समय
प्रतिदिन की बचत400 रुपये
मासिक निवेश12,000 रुपये
कुल निवेश अवधि10 वर्ष
कुल जमा राशि14,40,000 रुपये
अनुमानित ब्याज6,10,248 रुपये
मैच्योरिटी पर कुल रकम20,50,248 रुपये

पोस्ट ऑफिस आरडी से कैसे पाएं 20 लाख रुपये?

अगर आप पोस्ट ऑफिस आरडी से 10 साल में 20 लाख रुपये पाना चाहते हैं, तो आपको 400 रुपये रोजाना बचाने होंगे। यानी आपको अपनी सैलरी में से हर महीने 12,000 रुपये की बचत करनी होगी। यह बचत आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस आरडी में इन्वेस्ट करनी है। पांच साल बाद आपको मैच्योरिटी अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ाना होगा। इस तरह 10 साल में आपके पास कुल 20,50,248 रुपये जमा हो जाएंगे। इसमें 14,40,000 रुपये आपकी निवेश राशि होगी। वहीं, 6,10,248 रुपये ब्याज आय होगी।

ये भी पढ़ें

How to Start Business: शुरू करना चाहते हैं अपना स्टार्टअप तो देर कैसी? जान लें पूरी प्रोसेस
कारोबार
How to Start Business

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय डाक

Published on:

02 Jan 2026 02:49 pm

Hindi News / Business / Post Office RD से 10 साल में पाएं 20 लाख रुपये, आपको रोजाना सिर्फ इतने रुपये की करनी होगी बचत

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी, चांदी में भी भारी उछाल, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today
कारोबार

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा एरियर, कितना पैसा आएगा और कैसे होगी कैलकुलेशन, समझिए

कारोबार

F&O Trading: तकनीकी गड़बड़ी से मिले 40 करोड़, निवेश करके कमा लिए 1.75 करोड़ रुपये, क्या मुनाफा रख पाएगा व्यक्ति?

f&o trading
कारोबार

2 दिन में ITC के 68,000 करोड़ रुपये हुए धुआं! सिगरेट पर भारी टैक्स के बाद ब्रोकरेज ने किया डाउनग्रेड

कारोबार

महंगी होने वाली हैं Maruti की छोटी कारें? सामने आया बड़ा अपडेट

Maruti Suzuki Car price News
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.