Gold Rate Today: सोने की कीमतों में तेजी, चांदी में भी भारी उछाल, कल्याण ज्वैलर्स और मालाबार में जानिए 24, 22, 18, 14 कैरेट गोल्ड के रेट

सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। शुक्रवार शाम एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना 0.73 फीसदी या 993 रुपये की बढ़त के साथ 1,36,797 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव 3.55 फीसदी या 8,378 रुपये की बढ़त के साथ 2,44,251 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा। हाजिर मांग में इजाफा और डॉलर में गिरावट के चलते कीमतों में तेजी आई है।
सोने के घरेलू हाजिर भाव की बात करें, तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 24 कैरेट सोने का रेट 1,34,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 22 कैरेट सोने का रेट 1,31,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,19,630 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,08,880 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 86,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
तनिष्क शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को 22 कैरेट सोना 1,25,250 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 1,02,480 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,36,640 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
जोयालुक्कास में शुक्रवार, 2 जनवरी 2026 को 24 कैरेट सोना 1,36,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। यहां 22 कैरेट सोना 1,24,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 18 कैरेट सोना 1,02,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में आज शुक्रवार को 22 कैरेट सोना 1,24,850 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। 18 कैरेट सोना 1,02,150 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 79,450 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स में आज शुक्रवार, 2 जनवरी को 22 कैरेट सोने का रेट 1,24,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग