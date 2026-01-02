Gold Silver Price Today: सोने ने फिर खाई पलटी, चढ़ गए भाव, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए लेटेस्ट कीमतें

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.63 फीसदी या 856 रुपये की बढ़त के साथ 1,36,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अच्छी हाजिर मांग और डॉलर में गिरावट के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। डॉलर की कमजोरी और यूएस फेड द्वारा आगे रेट कट की बढ़ती उम्मीदों के चलते सोना लगातार सेफ हैवन एसेट बना हुआ है।