Gold Silver Price Today: सोने ने फिर खाई पलटी, चढ़ गए भाव, चांदी में जबरदस्त तेजी, जानिए लेटेस्ट कीमतें

सोने-चांदी में तेजी देखी जा रही है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी सोना हरे निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का भाव 0.63 फीसदी या 856 रुपये की बढ़त के साथ 1,36,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। अच्छी हाजिर मांग और डॉलर में गिरावट के चलते सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। डॉलर की कमजोरी और यूएस फेड द्वारा आगे रेट कट की बढ़ती उम्मीदों के चलते सोना लगातार सेफ हैवन एसेट बना हुआ है।
चांदी की कीमतों में आज शुक्रवार को भारी तेजी देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में भी चांदी अच्छी-खासी तेजी के साथ ट्रेड करती दिखी है। शुक्रवार सुबह एमसीएक्स एक्सचेंज पर चांदी का भाव 2.76 फीसदी या 6502 रुपये की बढ़त के साथ 2,42,375 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।
वैश्विक स्तर पर भी सोने की कीमतों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। कॉमेक्स पर सोने का भाव 1.07 फीसदी या 46.60 डॉलर की बढ़त के साथ 4,387.70 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।
सोने के साथ ही चांदी की वैश्विक कीमतों में भी शुक्रवार को भारी तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर चांदी का भाव 3.47 फीसदी या 2.45 डॉलर की बढ़त के साथ 73.05 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 2.48 फीसदी या 1.78 डॉलर की बढ़त के साथ 73.43 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया।
