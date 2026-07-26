क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? बिना गारंटी 20 लाख रुपये तक का कैसे लें लोन?

लॉन्च के समय इस योजना की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी। जुलाई 2024 के बजट (2024-25) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का ऐलान किया, और यह नई व्यवस्था 24 अक्टूबर 2024 से लागू हो गई। इसी के साथ एक नई कैटेगरी "तरुण प्लस" भी जोड़ी गई। शुरुआत से अब तक इस योजना के तहत 57 करोड़ से ज़्यादा लोन, कुल मिलाकर 40 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम बांटी जा चुकी है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी छोटे कारोबार वाली लोन योजनाओं में से एक बनाता है।