दुनिया में करोड़ों लोग भूखे: महंगी होती थाली बना रही दुनिया को बीमार, भूख से बड़ी चुनौती है पौष्टिक भोजन

UN SOFI Report 2026: संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की ओर से जारी 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2026' (SOFI 2026) रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की एक ऐसी तस्वीर दिखाई है, जो बेहद चिंताजनक है। हालांकि, आंकडों में पिछले तीन सालों के दौरान मामूली सुधार दिखाई दिया है, लेकिन धरातल पर सच्चाई यह है कि दुनिया से भुखमरी खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य अभी बहुत दूर नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, आज भी दुनिया की एक बड़ी आबादी को दो वक्त का भोजन नसीब नहीं हो रहा है और जो भोजन उपलब्ध है, उसमें जरूरी पोषण गायब है। महंगी होती थाली लोगों को कुपोषण और बीमारियों की ओर धकेल रही है।