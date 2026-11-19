Mahua Moitra Attack: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। घटना नदिया जिले के कालीगंज इलाके की बताई जा रही है। महुआ का दावा है कि जब वह गोबरा ग्राम पंचायत में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थीं, तब 80-90 बीजेपी कार्यकर्ता वहां अंडे लेकर पहले से मौजूद थे। उन्होंने काफिले पर अंडे फेंकने, गाड़ी को निशाना बनाने और 'गो बैक' के नारे लगाने का आरोप लगाया है। महुआ ने पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भीड़ जुटने की जानकारी पहले ही पुलिस को दे दी गई थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।