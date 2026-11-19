विवाद की शुरुआत 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से हुई थी। जस्टिस अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक जगहों से आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल किया। उसने आशंका जताई कि इसके तहत गायों और बछड़ों को भी पकड़ा जा सकता है। उन्हें दूसरे राज्यों में भेजा जा सकता है या उनके साथ गलत व्यवहार हो सकता है। आवेदक ने कहा कि भारतीय समाज में गायों को पुराने समय से 'गौमाता' के रूप में पूजा जाता है।