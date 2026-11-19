चक्रवात अकवान तेजी से हो रहा ताकतवर (Photo-ANI)
Cyclone Akvan Update: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान अकवान लगातार ताकतवर हो रहा है। बुधवार को इसकी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। यह आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है और 20 नवंबर की दोपहर यनम के आसपास तट से टकरा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 130 से 145 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है।
मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार सुबह तूफान विशाखापत्तनम से करीब 610 और चेन्नई से 580 किमी दूर था। चक्रवात का व्यापक असर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में दिखाई दे सकता है। इन राज्यों में 19 से 21 नवंबर के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की चेतावनी भी जारी की गई है।
ओडिशा के के 8 जिलों के 87 ब्लॉक में 1,902 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। रायगड़ा जिले में भूस्खलन की आशंका के चलते 55 गांवों को संवेदनशील चिह्नित किया गया है। यहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए 3,329 शिविर तैयार किए हैं। हरभंगी और बदनाला बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी जमा करने की जगह रहे।
आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 11 टीमें तैनात की गई हैं। विशाखापत्तनम में समुद्र की लहरें तेज होने के कारण तटीय इलाकों से लोगों को हटाया गया है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में मछुआरों की नावें बंदरगाह पर खड़ी कराई गई हैं। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और ओडिशा में 19 और 20 नवंबर को अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना है। तेलंगाना में 19 से 21 नवंबर के दौरान बारिश हो सकती है। भारी बारिश से निचले इलाकों में जलभराव, बाढ़ और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा है।
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