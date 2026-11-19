ओडिशा के के 8 जिलों के 87 ब्लॉक में 1,902 संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। रायगड़ा जिले में भूस्खलन की आशंका के चलते 55 गांवों को संवेदनशील चिह्नित किया गया है। यहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी हो गई है। प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए 3,329 शिविर तैयार किए हैं। हरभंगी और बदनाला बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी जमा करने की जगह रहे।