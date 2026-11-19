करुणाकरण के निधन के बाद कांग्रेस में पद्मजा की राजनीतिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकी। पार्टी केरल में उनके पिता के प्रभाव वाले दौर से आगे बढ़ चुकी थी। इसी बीच केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) और त्रिशूर के जिला नेतृत्व के साथ उनके मतभेद बढ़ते गए। मार्च 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। मार्च 2025 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनाया गया। हालांकि, पार्टी में शामिल होने के बावजूद उनकी चुनावी किस्मत नहीं बदली। वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें त्रिशूर से उम्मीदवार बनाया, लेकिन एक बार फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ा।