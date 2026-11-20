AQI Weather Today in Delhi, Gurgaon & Noida: वायु प्रदूषण आज भारत के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है। इस वजह से लोगों को श्वास संबंधी कई गंभीर बीमारियां हो रही है। वायु प्रदूषण के चलते सूक्ष्म कण आसानी से फेफड़ों और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं, ठंड के दस्तक के साथ ही भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर और कई जगहों पर तो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। आज भारत के इन शहरों की AQI बेहद खराब है। देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण पंजाब के लुधियाना में है। यहां AQI 403 दर्ज किया गया है। इसके बाद पंजाब का अमृतसर 344 AQI के साथ दूसरे और श्रीनगर 288 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। हरियाणा के रेवाड़ी में AQI 265 और हिसार में 250 दर्ज किया गया है। वहीं, दिल्ली का AQI 244, जौनपुर का 235, भिवानी का 232 और गुरुग्राम का 231 है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में AQI 173 दर्ज किया गया है।